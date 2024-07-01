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Группировка "Север" отразила две атаки ВСУ - РИА Новости, 01.07.2024
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13:30 01.07.2024 (обновлено: 13:50 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/svo-1956615695.html
Группировка "Север" отразила две атаки ВСУ
Группировка "Север" отразила две атаки ВСУ - РИА Новости, 01.07.2024
Группировка "Север" отразила две атаки ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток ударили по живой силе и технике шести украинских бригад, отразили две атаки штурмовых групп... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:30
2024-07-01T13:50
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток ударили по живой силе и технике шести украинских бригад, отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 320 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 41-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое, Гоптовка, Нескучное, Жовтневое и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."За сутки отражены две атаки штурмовых групп центра сил специальных операций "Восток" и 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - отмечает МО РФ.По данным Минобороны, потери противника составили до 320 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены: полевой склад боеприпасов ВСУ и три станции контрбатарейной борьбы производства США, а также Израиля.
https://radiosputnik.ru/20240701/svo-1956615797.html
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в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, сша, волчанск
В мире, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, США, Волчанск
Группировка "Север" отразила две атаки ВСУ

МО: "Север" отразил две атаки противника и уничтожил до 320 солдат ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий работают на посту воздушного наблюдения в зоне проведения СВО
Военнослужащий работают на посту воздушного наблюдения в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий работают на посту воздушного наблюдения в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток ударили по живой силе и технике шести украинских бригад, отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 320 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 41-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое, Гоптовка, Нескучное, Жовтневое и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
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"За сутки отражены две атаки штурмовых групп центра сил специальных операций "Восток" и 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - отмечает МО РФ.
По данным Минобороны, потери противника составили до 320 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены: полевой склад боеприпасов ВСУ и три станции контрбатарейной борьбы производства США, а также Израиля.
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