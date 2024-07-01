https://ria.ru/20240701/stroitelstvo-1956655473.html

Почти 70 объектов начали строить в индустриальных парках Подмосковья

Почти 70 объектов начали строить в индустриальных парках Подмосковья - РИА Новости, 01.07.2024

Почти 70 объектов начали строить в индустриальных парках Подмосковья

Резиденты и управляющие компании индустриальных парков Подмосковья приступили к строительному этапу 68 новых производственных объектов в этом году, сообщает... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T15:56

2024-07-01T15:56

2024-07-01T15:56

новости подмосковья

коммерческая недвижимость

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Резиденты и управляющие компании индустриальных парков Подмосковья приступили к строительному этапу 68 новых производственных объектов в этом году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Общий объем инвестиций в эти проекты составляет свыше 32,4 миллиарда рублей. На новых производственных объектах планируется создать более 7,8 тысячи новых рабочих мест для жителей региона", – сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. На территории региона находится 69 индустриальных парков. Спрос на локализацию на этих площадках, уже имеющих подготовленную инженерную инфраструктуру, а нередко и готовые промышленные объекты для размещения компаний, крайне высок. Заполняемость индустриальных парков на сегодняшний день превышает 87%. На этом фоне в регионе планируют строительство новых государственных индустриальных парков. Часть проектов предполагает не только строительство промышленной инфраструктуры, но и объектов для проживания и комфорта сотрудников, а также учебных заведений, где будут готовить кадры для компаний-резидентов индустриального парка.

https://ria.ru/20240530/proizvodstvo-1949484388.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье)