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Почти 70 объектов начали строить в индустриальных парках Подмосковья - РИА Новости, 01.07.2024
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Новости Подмосковья
 
15:56 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/stroitelstvo-1956655473.html
Почти 70 объектов начали строить в индустриальных парках Подмосковья
Почти 70 объектов начали строить в индустриальных парках Подмосковья - РИА Новости, 01.07.2024
Почти 70 объектов начали строить в индустриальных парках Подмосковья
Резиденты и управляющие компании индустриальных парков Подмосковья приступили к строительному этапу 68 новых производственных объектов в этом году, сообщает... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:56
2024-07-01T15:56
новости подмосковья
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Резиденты и управляющие компании индустриальных парков Подмосковья приступили к строительному этапу 68 новых производственных объектов в этом году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Общий объем инвестиций в эти проекты составляет свыше 32,4 миллиарда рублей. На новых производственных объектах планируется создать более 7,8 тысячи новых рабочих мест для жителей региона", – сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. На территории региона находится 69 индустриальных парков. Спрос на локализацию на этих площадках, уже имеющих подготовленную инженерную инфраструктуру, а нередко и готовые промышленные объекты для размещения компаний, крайне высок. Заполняемость индустриальных парков на сегодняшний день превышает 87%. На этом фоне в регионе планируют строительство новых государственных индустриальных парков. Часть проектов предполагает не только строительство промышленной инфраструктуры, но и объектов для проживания и комфорта сотрудников, а также учебных заведений, где будут готовить кадры для компаний-резидентов индустриального парка.
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московская область (подмосковье)
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коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Коммерческая недвижимость, Московская область (Подмосковье)

Почти 70 объектов начали строить в индустриальных парках Подмосковья

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиПочти 70 объектов начали строить в индустриальных парках Подмосковья
Почти 70 объектов начали строить в индустриальных парках Подмосковья - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Почти 70 объектов начали строить в индустриальных парках Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Резиденты и управляющие компании индустриальных парков Подмосковья приступили к строительному этапу 68 новых производственных объектов в этом году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Общий объем инвестиций в эти проекты составляет свыше 32,4 миллиарда рублей. На новых производственных объектах планируется создать более 7,8 тысячи новых рабочих мест для жителей региона", – сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
На территории региона находится 69 индустриальных парков. Спрос на локализацию на этих площадках, уже имеющих подготовленную инженерную инфраструктуру, а нередко и готовые промышленные объекты для размещения компаний, крайне высок.
Заполняемость индустриальных парков на сегодняшний день превышает 87%. На этом фоне в регионе планируют строительство новых государственных индустриальных парков. Часть проектов предполагает не только строительство промышленной инфраструктуры, но и объектов для проживания и комфорта сотрудников, а также учебных заведений, где будут готовить кадры для компаний-резидентов индустриального парка.
Министерство инвестиций МО: 14 новых производств запустили с начала года
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Новости ПодмосковьяКоммерческая недвижимостьМосковская область (Подмосковье)
 
 
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