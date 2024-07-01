https://ria.ru/20240701/stroitelstvo-1956655473.html
Почти 70 объектов начали строить в индустриальных парках Подмосковья
Почти 70 объектов начали строить в индустриальных парках Подмосковья - РИА Новости, 01.07.2024
Почти 70 объектов начали строить в индустриальных парках Подмосковья
Резиденты и управляющие компании индустриальных парков Подмосковья приступили к строительному этапу 68 новых производственных объектов в этом году, сообщает... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:56
2024-07-01T15:56
2024-07-01T15:56
новости подмосковья
коммерческая недвижимость
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956653168_0:168:1280:888_1920x0_80_0_0_4e02c887ce274fc65fc954de3089b838.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Резиденты и управляющие компании индустриальных парков Подмосковья приступили к строительному этапу 68 новых производственных объектов в этом году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Общий объем инвестиций в эти проекты составляет свыше 32,4 миллиарда рублей. На новых производственных объектах планируется создать более 7,8 тысячи новых рабочих мест для жителей региона", – сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. На территории региона находится 69 индустриальных парков. Спрос на локализацию на этих площадках, уже имеющих подготовленную инженерную инфраструктуру, а нередко и готовые промышленные объекты для размещения компаний, крайне высок. Заполняемость индустриальных парков на сегодняшний день превышает 87%. На этом фоне в регионе планируют строительство новых государственных индустриальных парков. Часть проектов предполагает не только строительство промышленной инфраструктуры, но и объектов для проживания и комфорта сотрудников, а также учебных заведений, где будут готовить кадры для компаний-резидентов индустриального парка.
https://ria.ru/20240530/proizvodstvo-1949484388.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956653168_3:0:1280:958_1920x0_80_0_0_5c553c8f3d63ef2a008ae2c6112c37b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Коммерческая недвижимость, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Резиденты и управляющие компании индустриальных парков Подмосковья приступили к строительному этапу 68 новых производственных объектов в этом году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Общий объем инвестиций в эти проекты составляет свыше 32,4 миллиарда рублей. На новых производственных объектах планируется создать более 7,8 тысячи новых рабочих мест для жителей региона", – сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области
Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
На территории региона находится 69 индустриальных парков. Спрос на локализацию на этих площадках, уже имеющих подготовленную инженерную инфраструктуру, а нередко и готовые промышленные объекты для размещения компаний, крайне высок.
Заполняемость индустриальных парков на сегодняшний день превышает 87%. На этом фоне в регионе планируют строительство новых государственных индустриальных парков. Часть проектов предполагает не только строительство промышленной инфраструктуры, но и объектов для проживания и комфорта сотрудников, а также учебных заведений, где будут готовить кадры для компаний-резидентов индустриального парка.