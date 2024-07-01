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СМИ: демократы в США пошли на отчаянный шаг - РИА Новости, 01.07.2024
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02:59 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/ssha-1956537096.html
СМИ: демократы в США пошли на отчаянный шаг
СМИ: демократы в США пошли на отчаянный шаг - РИА Новости, 01.07.2024
СМИ: демократы в США пошли на отчаянный шаг
Члены Демпартии США, которые планируют баллотироваться на выборах в конгресс в ноябре, начинают дистанцироваться от президента Джо Байдена после его неудачного... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T02:59
2024-07-01T02:59
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Члены Демпартии США, которые планируют баллотироваться на выборах в конгресс в ноябре, начинают дистанцироваться от президента Джо Байдена после его неудачного выступления на дебатах, пишет портал Axios.По его информации, действующие законодатели и кандидаты на выборах в "колеблющихся" округах почувствовали необходимость "отделить" свои избирательные кампании от фигуры президента.Один из представителей демократов-конгрессменов из "колеблющегося" округа на условиях анонимности рассказал об "отчаянных попытках" избежать встречи с Байденом и даже его супругой Джилл."Я больше не хочу его здесь видеть", — заявил он, добавив, что крупные доноры партии пребывают "в ярости" и хотят, чтобы Байден вышел из гонки.Высокопоставленный демократ из палаты представителей, также говоривший на условиях анонимности, сообщил, что его коллеги "истерят" из-за влияния Байдена на их перспективы избраться в конгресс."Дистанцирование от непопулярного президента —хорошо зарекомендовавшая себя стратегия во время избирательных кампаний в конгресс, но уникальная политическая уязвимость Байдена как самого старого президента в истории придала этой динамике новое измерение", — резюмирует автор материала.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом.
https://ria.ru/20240630/bayden-1956392461.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
СМИ: демократы в США пошли на отчаянный шаг

Axios: демократы начали дистанцироваться от Байдена из-за неудачных дебатов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Члены Демпартии США, которые планируют баллотироваться на выборах в конгресс в ноябре, начинают дистанцироваться от президента Джо Байдена после его неудачного выступления на дебатах, пишет портал Axios.
По его информации, действующие законодатели и кандидаты на выборах в "колеблющихся" округах почувствовали необходимость "отделить" свои избирательные кампании от фигуры президента.
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
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Вчера, 01:20
Один из представителей демократов-конгрессменов из "колеблющегося" округа на условиях анонимности рассказал об "отчаянных попытках" избежать встречи с Байденом и даже его супругой Джилл.
"Я больше не хочу его здесь видеть", — заявил он, добавив, что крупные доноры партии пребывают "в ярости" и хотят, чтобы Байден вышел из гонки.
Высокопоставленный демократ из палаты представителей, также говоривший на условиях анонимности, сообщил, что его коллеги "истерят" из-за влияния Байдена на их перспективы избраться в конгресс.
"Дистанцирование от непопулярного президента —хорошо зарекомендовавшая себя стратегия во время избирательных кампаний в конгресс, но уникальная политическая уязвимость Байдена как самого старого президента в истории придала этой динамике новое измерение", — резюмирует автор материала.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом.
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29 июня, 23:36
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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