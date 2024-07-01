https://ria.ru/20240701/ssha-1956537096.html
СМИ: демократы в США пошли на отчаянный шаг
СМИ: демократы в США пошли на отчаянный шаг - РИА Новости, 01.07.2024
СМИ: демократы в США пошли на отчаянный шаг
Члены Демпартии США, которые планируют баллотироваться на выборах в конгресс в ноябре, начинают дистанцироваться от президента Джо Байдена после его неудачного... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T02:59
2024-07-01T02:59
2024-07-01T02:59
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Члены Демпартии США, которые планируют баллотироваться на выборах в конгресс в ноябре, начинают дистанцироваться от президента Джо Байдена после его неудачного выступления на дебатах, пишет портал Axios.По его информации, действующие законодатели и кандидаты на выборах в "колеблющихся" округах почувствовали необходимость "отделить" свои избирательные кампании от фигуры президента.Один из представителей демократов-конгрессменов из "колеблющегося" округа на условиях анонимности рассказал об "отчаянных попытках" избежать встречи с Байденом и даже его супругой Джилл."Я больше не хочу его здесь видеть", — заявил он, добавив, что крупные доноры партии пребывают "в ярости" и хотят, чтобы Байден вышел из гонки.Высокопоставленный демократ из палаты представителей, также говоривший на условиях анонимности, сообщил, что его коллеги "истерят" из-за влияния Байдена на их перспективы избраться в конгресс."Дистанцирование от непопулярного президента —хорошо зарекомендовавшая себя стратегия во время избирательных кампаний в конгресс, но уникальная политическая уязвимость Байдена как самого старого президента в истории придала этой динамике новое измерение", — резюмирует автор материала.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом.
https://ria.ru/20240630/bayden-1956392461.html
https://ria.ru/20240629/bayden-1956387613.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
СМИ: демократы в США пошли на отчаянный шаг
Axios: демократы начали дистанцироваться от Байдена из-за неудачных дебатов
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости.
Члены Демпартии США, которые планируют баллотироваться на выборах в конгресс в ноябре, начинают дистанцироваться от президента Джо Байдена после его неудачного выступления на дебатах, пишет портал Axios
.
По его информации, действующие законодатели и кандидаты на выборах в "колеблющихся" округах почувствовали необходимость "отделить" свои избирательные кампании от фигуры президента.
Один из представителей демократов-конгрессменов из "колеблющегося" округа на условиях анонимности рассказал об "отчаянных попытках" избежать встречи с Байденом
и даже его супругой Джилл.
"Я больше не хочу его здесь видеть", — заявил он, добавив, что крупные доноры партии пребывают "в ярости" и хотят, чтобы Байден вышел из гонки.
Высокопоставленный демократ из палаты представителей, также говоривший на условиях анонимности, сообщил, что его коллеги "истерят" из-за влияния Байдена на их перспективы избраться в конгресс.
"Дистанцирование от непопулярного президента —хорошо зарекомендовавшая себя стратегия во время избирательных кампаний в конгресс, но уникальная политическая уязвимость Байдена как самого старого президента в истории придала этой динамике новое измерение", — резюмирует автор материала.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом
. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом.