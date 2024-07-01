https://ria.ru/20240701/ssha-1956537096.html

СМИ: демократы в США пошли на отчаянный шаг

СМИ: демократы в США пошли на отчаянный шаг - РИА Новости, 01.07.2024

СМИ: демократы в США пошли на отчаянный шаг

Члены Демпартии США, которые планируют баллотироваться на выборах в конгресс в ноябре, начинают дистанцироваться от президента Джо Байдена после его неудачного... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T02:59

2024-07-01T02:59

2024-07-01T02:59

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Члены Демпартии США, которые планируют баллотироваться на выборах в конгресс в ноябре, начинают дистанцироваться от президента Джо Байдена после его неудачного выступления на дебатах, пишет портал Axios.По его информации, действующие законодатели и кандидаты на выборах в "колеблющихся" округах почувствовали необходимость "отделить" свои избирательные кампании от фигуры президента.Один из представителей демократов-конгрессменов из "колеблющегося" округа на условиях анонимности рассказал об "отчаянных попытках" избежать встречи с Байденом и даже его супругой Джилл."Я больше не хочу его здесь видеть", — заявил он, добавив, что крупные доноры партии пребывают "в ярости" и хотят, чтобы Байден вышел из гонки.Высокопоставленный демократ из палаты представителей, также говоривший на условиях анонимности, сообщил, что его коллеги "истерят" из-за влияния Байдена на их перспективы избраться в конгресс."Дистанцирование от непопулярного президента —хорошо зарекомендовавшая себя стратегия во время избирательных кампаний в конгресс, но уникальная политическая уязвимость Байдена как самого старого президента в истории придала этой динамике новое измерение", — резюмирует автор материала.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом.

https://ria.ru/20240630/bayden-1956392461.html

https://ria.ru/20240629/bayden-1956387613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена