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ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 01.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:58 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/snayardy-1956656821.html
ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку и Горловке
ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 01.07.2024
ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку и Горловке
Украинские войска выпустили в понедельник 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:58
2024-07-01T15:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ с 12.50 по 15.10 выпустили 11 снарядов того же калибра по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и центру Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240701/spetsoperatsiya-1956617518.html
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донецк
горловка
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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили 13 натовских снарядов по Донецку и Горловке

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Вчера, 13:35
Кроме того, ВСУ с 12.50 по 15.10 выпустили 11 снарядов того же калибра по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и центру Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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