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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 01.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:29 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/snaryady-1956740395.html
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 01.07.2024
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска вновь обстреляли Горловку кассетными снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T20:29
2024-07-01T20:29
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
конгресс сша
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Горловку кассетными снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в Telegram-канале представительства. Ранее ведомство сообщало, что ВСУ в 16.35 выпустили по этому же району три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240701/vsu-1956723026.html
https://ria.ru/20240701/spetsoperatsiya-1956617518.html
горловка
украина
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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, конгресс сша, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Конгресс США, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

ВСУ вновь выпустили по Горловке кассетные снаряды натовского калибра

Неразорвавшиеся кассетные снаряды
Неразорвавшиеся кассетные снаряды
Неразорвавшиеся кассетные снаряды . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Горловку кассетными снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в Telegram-канале представительства.
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Вчера, 18:48
Ранее ведомство сообщало, что ВСУ в 16.35 выпустили по этому же району три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаКонгресс СШАСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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