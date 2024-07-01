https://ria.ru/20240701/snaryady-1956740395.html
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 01.07.2024
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска вновь обстреляли Горловку кассетными снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T20:29
2024-07-01T20:29
2024-07-01T20:29
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
конгресс сша
сцкк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578221896_0:38:720:443_1920x0_80_0_0_36fc6ec516e298037c7f3bd1d52cb5d6.jpg
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Горловку кассетными снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в Telegram-канале представительства. Ранее ведомство сообщало, что ВСУ в 16.35 выпустили по этому же району три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240701/vsu-1956723026.html
https://ria.ru/20240701/spetsoperatsiya-1956617518.html
горловка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578221896_40:0:680:480_1920x0_80_0_0_0a574b0768e282109edf9f37db5f5e32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, конгресс сша, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Конгресс США, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ вновь выпустили по Горловке кассетные снаряды натовского калибра