https://ria.ru/20240701/snaryady-1956704653.html
ВСУ выпустили кассетные снаряды по Горловке
ВСУ выпустили кассетные снаряды по Горловке - РИА Новости, 01.07.2024
ВСУ выпустили кассетные снаряды по Горловке
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T17:44
2024-07-01T17:44
2024-07-01T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871230515_0:327:3057:2047_1920x0_80_0_0_7447bcc371fdcb3fd2fe0190257b7925.jpg
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ в 16.25 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по этому же району. Мэр города Иван Приходько также сообщил, что одно из предприятий Никитовского района Горловки повреждено обстрелом ВСУ. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240701/spetsoperatsiya-1956617518.html
https://ria.ru/20240701/ukraina-1956686608.html
горловка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871230515_42:0:2771:2047_1920x0_80_0_0_202fe3385243a173e3df4ac16f07c9a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, конгресс сша, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Конгресс США, СЦКК
ВСУ выпустили кассетные снаряды по Горловке
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Горловке