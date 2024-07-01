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ВСУ выпустили кассетные снаряды по Горловке

ВСУ выпустили кассетные снаряды по Горловке - РИА Новости, 01.07.2024

ВСУ выпустили кассетные снаряды по Горловке

Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T17:44

2024-07-01T17:44

2024-07-01T17:44

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ в 16.25 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по этому же району. Мэр города Иван Приходько также сообщил, что одно из предприятий Никитовского района Горловки повреждено обстрелом ВСУ. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240701/spetsoperatsiya-1956617518.html

https://ria.ru/20240701/ukraina-1956686608.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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