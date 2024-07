https://ria.ru/20240701/smi-1956637941.html

Украине в августе грозит дефолт, пишет The Economist

Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, при этом такая сделка кажется...

2024-07-01T14:46

2024-07-01T14:46

2024-07-01T15:23

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, при этом такая сделка кажется маловероятной, сообщило британское издание The Economist. "У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта. Международный валютный фонд заинтересован в том, чтобы (министр финансов Украины Сергей. — Прим. ред.) Марченко провел переговоры о списании, но сделка кажется маловероятной в отведенное время", — указано в публикации. В середине июня агентство Блумберг сообщило, что власти Украины не достигли соглашения с кредиторами во время первого раунда переговоров по поводу реструктуризации ее долга на сумму 20 миллиардов долларов. В The Economist подчеркнули, что возможный дефолт республики в долгосрочной перспективе может обернуться катастрофой для восстановления страны. Как объясняется, финансирование Киева происходит преимущественно за счет поставок вооружений, в то время как денежная помощь составляет лишь небольшую часть и не позволяет покрывать все расходы страны. При этом, как уточнили в публикации, частный сектор, кредитовавший Украину, опасается, что подобная реструктуризация долга будет первой попыткой союзников Киева переложить "финансовое бремя войны и стоимость восстановления с правительств на частный сектор". Кроме того, кредиторы скептически относятся и к планам долгосрочного восстановления страны по окончании кризиса. "Нынешняя тупиковая ситуация порождает тревожную перспективу: это недоверие между ними (властями западных стран. — Прим. ред.) и частными инвесторами замедлит прогресс", — отметили в The Economist.Издание подчеркнуло, что значительная часть восстановления Украины "никогда не принесет прибыли", поэтому ее придется взять на себя союзникам страны.Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников. По словам украинского депутата Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, а в случае прекращения помощи от США киевскому режиму придется обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

