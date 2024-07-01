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Украине в августе грозит дефолт, пишет The Economist - РИА Новости, 01.07.2024
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14:46 01.07.2024 (обновлено: 15:23 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/smi-1956637941.html
Украине в августе грозит дефолт, пишет The Economist
Украине в августе грозит дефолт, пишет The Economist - РИА Новости, 01.07.2024
Украине в августе грозит дефолт, пишет The Economist
Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, при этом такая сделка кажется... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T14:46
2024-07-01T15:23
украина
киев
сша
александр устинов
владимир зеленский
верховная рада украины
g7
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, при этом такая сделка кажется маловероятной, сообщило британское издание The Economist. "У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта. Международный валютный фонд заинтересован в том, чтобы (министр финансов Украины Сергей. — Прим. ред.) Марченко провел переговоры о списании, но сделка кажется маловероятной в отведенное время", — указано в публикации. В середине июня агентство Блумберг сообщило, что власти Украины не достигли соглашения с кредиторами во время первого раунда переговоров по поводу реструктуризации ее долга на сумму 20 миллиардов долларов. В The Economist подчеркнули, что возможный дефолт республики в долгосрочной перспективе может обернуться катастрофой для восстановления страны. Как объясняется, финансирование Киева происходит преимущественно за счет поставок вооружений, в то время как денежная помощь составляет лишь небольшую часть и не позволяет покрывать все расходы страны. При этом, как уточнили в публикации, частный сектор, кредитовавший Украину, опасается, что подобная реструктуризация долга будет первой попыткой союзников Киева переложить "финансовое бремя войны и стоимость восстановления с правительств на частный сектор". Кроме того, кредиторы скептически относятся и к планам долгосрочного восстановления страны по окончании кризиса. &quot;Нынешняя тупиковая ситуация порождает тревожную перспективу: это недоверие между ними (властями западных стран. — Прим. ред.) и частными инвесторами замедлит прогресс&quot;, — отметили в The Economist.Издание подчеркнуло, что значительная часть восстановления Украины "никогда не принесет прибыли", поэтому ее придется взять на себя союзникам страны.Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников. По словам украинского депутата Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, а в случае прекращения помощи от США киевскому режиму придется обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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украина, киев, сша, александр устинов, владимир зеленский, верховная рада украины, g7
Украина, Киев, США, Александр Устинов, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, G7
Украине в августе грозит дефолт, пишет The Economist

The Economist: Украина может объявить дефолт уже в августе

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, при этом такая сделка кажется маловероятной, сообщило британское издание The Economist.
«
"У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта. Международный валютный фонд заинтересован в том, чтобы (министр финансов Украины Сергей. — Прим. ред.) Марченко провел переговоры о списании, но сделка кажется маловероятной в отведенное время", — указано в публикации.
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В середине июня агентство Блумберг сообщило, что власти Украины не достигли соглашения с кредиторами во время первого раунда переговоров по поводу реструктуризации ее долга на сумму 20 миллиардов долларов.
В The Economist подчеркнули, что возможный дефолт республики в долгосрочной перспективе может обернуться катастрофой для восстановления страны.
Как объясняется, финансирование Киева происходит преимущественно за счет поставок вооружений, в то время как денежная помощь составляет лишь небольшую часть и не позволяет покрывать все расходы страны.
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При этом, как уточнили в публикации, частный сектор, кредитовавший Украину, опасается, что подобная реструктуризация долга будет первой попыткой союзников Киева переложить "финансовое бремя войны и стоимость восстановления с правительств на частный сектор". Кроме того, кредиторы скептически относятся и к планам долгосрочного восстановления страны по окончании кризиса.
«

"Нынешняя тупиковая ситуация порождает тревожную перспективу: это недоверие между ними (властями западных стран. — Прим. ред.) и частными инвесторами замедлит прогресс", — отметили в The Economist.

Издание подчеркнуло, что значительная часть восстановления Украины "никогда не принесет прибыли", поэтому ее придется взять на себя союзникам страны.
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Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
По словам украинского депутата Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, а в случае прекращения помощи от США киевскому режиму придется обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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