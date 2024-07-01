Украине в августе грозит дефолт, пишет The Economist
The Economist: Украина может объявить дефолт уже в августе
© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, при этом такая сделка кажется маловероятной, сообщило британское издание The Economist.
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"У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта. Международный валютный фонд заинтересован в том, чтобы (министр финансов Украины Сергей. — Прим. ред.) Марченко провел переговоры о списании, но сделка кажется маловероятной в отведенное время", — указано в публикации.
В середине июня агентство Блумберг сообщило, что власти Украины не достигли соглашения с кредиторами во время первого раунда переговоров по поводу реструктуризации ее долга на сумму 20 миллиардов долларов.
В The Economist подчеркнули, что возможный дефолт республики в долгосрочной перспективе может обернуться катастрофой для восстановления страны.
Как объясняется, финансирование Киева происходит преимущественно за счет поставок вооружений, в то время как денежная помощь составляет лишь небольшую часть и не позволяет покрывать все расходы страны.
При этом, как уточнили в публикации, частный сектор, кредитовавший Украину, опасается, что подобная реструктуризация долга будет первой попыткой союзников Киева переложить "финансовое бремя войны и стоимость восстановления с правительств на частный сектор". Кроме того, кредиторы скептически относятся и к планам долгосрочного восстановления страны по окончании кризиса.
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"Нынешняя тупиковая ситуация порождает тревожную перспективу: это недоверие между ними (властями западных стран. — Прим. ред.) и частными инвесторами замедлит прогресс", — отметили в The Economist.
Издание подчеркнуло, что значительная часть восстановления Украины "никогда не принесет прибыли", поэтому ее придется взять на себя союзникам страны.
Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
По словам украинского депутата Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, а в случае прекращения помощи от США киевскому режиму придется обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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