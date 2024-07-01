Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий предрек Макрону большие проблемы при победе правых на выборах - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:58 01.07.2024 (обновлено: 02:05 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/slutskiy-1956530911.html
Слуцкий предрек Макрону большие проблемы при победе правых на выборах
Слуцкий предрек Макрону большие проблемы при победе правых на выборах - РИА Новости, 01.07.2024
Слуцкий предрек Макрону большие проблемы при победе правых на выборах
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в случае победы правых во главе с Жорданом Барделла на парламентских выборах во Франции президент страны Эммануэль Макрон... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T00:58
2024-07-01T02:05
в мире
франция
эммануэль макрон
леонид слуцкий (политик)
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944313778_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd76f9d9b536c6a8a390f1e65be9bf5f.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в случае победы правых во главе с Жорданом Барделла на парламентских выборах во Франции президент страны Эммануэль Макрон окажется связан в своих "наполеоновских амбициях". МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в первом туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" на втором месте с 29,1%, коалиция Макрона - третья с 21,5%. "Предварительные итоги досрочных парламентских выборов во Франции "рисуют" мрачные прогнозы политического будущего президента Макрона... Если правые закрепят свой успех, их лидер Жордан Барделла имеет все шансы стать новым премьером Франции. И тогда Макрон, скорее всего, окажется сильно связан в своих наполеоновских амбициях и милитаристических устремлениях по спонсированию неонацистского киевского режима и отправке французских военных в зону конфликта", - написал он в Telegram-канале. Он также отметил, что почти две трети французов голосуют за "смену курса от слепой евроатлантической солидарности на национальные интересы".
https://ria.ru/20240701/frantsiya-1956529183.html
https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944313778_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_481eab8e722007fafb22b50fc8b8a90d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон, леонид слуцкий (политик), лдпр
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий предрек Макрону большие проблемы при победе правых на выборах

Слуцкий: Макрон, скорее всего, окажется связан в своих наполеоновских амбициях

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в случае победы правых во главе с Жорданом Барделла на парламентских выборах во Франции президент страны Эммануэль Макрон окажется связан в своих "наполеоновских амбициях".
МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в первом туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" на втором месте с 29,1%, коалиция Макрона - третья с 21,5%.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Эксперт объяснил, что ждет Макрона при победе правых на выборах во Франции
00:42
"Предварительные итоги досрочных парламентских выборов во Франции "рисуют" мрачные прогнозы политического будущего президента Макрона... Если правые закрепят свой успех, их лидер Жордан Барделла имеет все шансы стать новым премьером Франции. И тогда Макрон, скорее всего, окажется сильно связан в своих наполеоновских амбициях и милитаристических устремлениях по спонсированию неонацистского киевского режима и отправке французских военных в зону конфликта", - написал он в Telegram-канале.
Он также отметил, что почти две трети французов голосуют за "смену курса от слепой евроатлантической солидарности на национальные интересы".
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Премьер-гомосексуалист должен остановить национальное объединение
11 января, 08:00
 
В миреФранцияЭммануэль МакронЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала