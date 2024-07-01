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Слуцкий предрек Макрону большие проблемы при победе правых на выборах
Слуцкий предрек Макрону большие проблемы при победе правых на выборах - РИА Новости, 01.07.2024
Слуцкий предрек Макрону большие проблемы при победе правых на выборах
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в случае победы правых во главе с Жорданом Барделла на парламентских выборах во Франции президент страны Эммануэль Макрон... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T00:58
2024-07-01T00:58
2024-07-01T02:05
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в случае победы правых во главе с Жорданом Барделла на парламентских выборах во Франции президент страны Эммануэль Макрон окажется связан в своих "наполеоновских амбициях". МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в первом туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" на втором месте с 29,1%, коалиция Макрона - третья с 21,5%. "Предварительные итоги досрочных парламентских выборов во Франции "рисуют" мрачные прогнозы политического будущего президента Макрона... Если правые закрепят свой успех, их лидер Жордан Барделла имеет все шансы стать новым премьером Франции. И тогда Макрон, скорее всего, окажется сильно связан в своих наполеоновских амбициях и милитаристических устремлениях по спонсированию неонацистского киевского режима и отправке французских военных в зону конфликта", - написал он в Telegram-канале. Он также отметил, что почти две трети французов голосуют за "смену курса от слепой евроатлантической солидарности на национальные интересы".
https://ria.ru/20240701/frantsiya-1956529183.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, леонид слуцкий (политик), лдпр
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий предрек Макрону большие проблемы при победе правых на выборах
Слуцкий: Макрон, скорее всего, окажется связан в своих наполеоновских амбициях
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил
, что в случае победы правых во главе с Жорданом Барделла на парламентских выборах во Франции президент страны Эммануэль Макрон окажется связан в своих "наполеоновских амбициях".
МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в первом туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" на втором месте с 29,1%, коалиция Макрона - третья с 21,5%.
"Предварительные итоги досрочных парламентских выборов во Франции "рисуют" мрачные прогнозы политического будущего президента Макрона... Если правые закрепят свой успех, их лидер Жордан Барделла имеет все шансы стать новым премьером Франции. И тогда Макрон, скорее всего, окажется сильно связан в своих наполеоновских амбициях и милитаристических устремлениях по спонсированию неонацистского киевского режима и отправке французских военных в зону конфликта", - написал он в Telegram-канале.
Он также отметил, что почти две трети французов голосуют за "смену курса от слепой евроатлантической солидарности на национальные интересы".