https://ria.ru/20240701/slutskiy-1956530911.html

Слуцкий предрек Макрону большие проблемы при победе правых на выборах

Слуцкий предрек Макрону большие проблемы при победе правых на выборах - РИА Новости, 01.07.2024

Слуцкий предрек Макрону большие проблемы при победе правых на выборах

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в случае победы правых во главе с Жорданом Барделла на парламентских выборах во Франции президент страны Эммануэль Макрон... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T00:58

2024-07-01T00:58

2024-07-01T02:05

в мире

франция

эммануэль макрон

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в случае победы правых во главе с Жорданом Барделла на парламентских выборах во Франции президент страны Эммануэль Макрон окажется связан в своих "наполеоновских амбициях". МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в первом туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" на втором месте с 29,1%, коалиция Макрона - третья с 21,5%. "Предварительные итоги досрочных парламентских выборов во Франции "рисуют" мрачные прогнозы политического будущего президента Макрона... Если правые закрепят свой успех, их лидер Жордан Барделла имеет все шансы стать новым премьером Франции. И тогда Макрон, скорее всего, окажется сильно связан в своих наполеоновских амбициях и милитаристических устремлениях по спонсированию неонацистского киевского режима и отправке французских военных в зону конфликта", - написал он в Telegram-канале. Он также отметил, что почти две трети французов голосуют за "смену курса от слепой евроатлантической солидарности на национальные интересы".

https://ria.ru/20240701/frantsiya-1956529183.html

https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, леонид слуцкий (политик), лдпр