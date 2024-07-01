Рейтинг@Mail.ru
В сериале "Слово пацана" пока поставлена точка, заявил гендиректор ИРИ - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:54 01.07.2024 (обновлено: 05:52 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/slovo_patsana-1956536700.html
В сериале "Слово пацана" пока поставлена точка, заявил гендиректор ИРИ
В сериале "Слово пацана" пока поставлена точка, заявил гендиректор ИРИ - РИА Новости, 01.07.2024
В сериале "Слово пацана" пока поставлена точка, заявил гендиректор ИРИ
Ждать продолжения нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова на данный момент не стоит, создатели "пока ставят точку",... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T02:54
2024-07-01T05:52
алексей гореславский
иван янковский
сергей бурунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913595524_53:0:1228:661_1920x0_80_0_0_366608fa1058ccbbaca37d862177802f.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ждать продолжения нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова на данный момент не стоит, создатели "пока ставят точку", заявил в интервью РИА Новости гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский."Вопрос о том, будет ли второй сезон сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", был самым задаваемым в ноябре-декабре 2023 года. Об этом нужно спрашивать производителей. Насколько я знаю, позиция создателей, в частности режиссера, в том, что это цельное произведение, оно снято от и до. И на этом пока ставят точку", — сказал он.Премьерные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский и Сергей Бурунов, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Сериал повествует о молодежных преступных группировках на фоне перестройки.Проект и команда создателей были удостоены различными наградами. Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал победителем Национальной премии в области веб-контента и признан лучшим в спецноминации "Сила в правде" III Национальной премии интернет-контента 2024, учрежденной ИРИ.
https://ria.ru/20240530/serial-1949529727.html
https://ria.ru/20240426/zolotarev-1942638760.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913595524_200:0:1081:661_1920x0_80_0_0_38be9b1f653106c5455972165d5131ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей гореславский, иван янковский , сергей бурунов
Алексей Гореславский, Иван Янковский , Сергей Бурунов
В сериале "Слово пацана" пока поставлена точка, заявил гендиректор ИРИ

Гендиректор ИРИ Гореславский: в сериале "Слово пацана" пока поставлена точка

© Видеосервис Wink (2023) Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте
© Видеосервис Wink (2023)
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ждать продолжения нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова на данный момент не стоит, создатели "пока ставят точку", заявил в интервью РИА Новости гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.
"Вопрос о том, будет ли второй сезон сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", был самым задаваемым в ноябре-декабре 2023 года. Об этом нужно спрашивать производителей. Насколько я знаю, позиция создателей, в частности режиссера, в том, что это цельное произведение, оно снято от и до. И на этом пока ставят точку", — сказал он.
Режиссер Жора Крыжовников, получивший награду в номинации Игровой сериал, на торжественной церемонии вручения III Национальной премии интернет-контента для авторов социально значимых проектов. 30 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Сериал "Слово пацана" стал лучшим в номинации "Сила в правде" на премии ИРИ
30 мая, 22:44
Премьерные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский и Сергей Бурунов, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Сериал повествует о молодежных преступных группировках на фоне перестройки.
Проект и команда создателей были удостоены различными наградами. Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал победителем Национальной премии в области веб-контента и признан лучшим в спецноминации "Сила в правде" III Национальной премии интернет-контента 2024, учрежденной ИРИ.
Писатель, сценарист Андрей Золотарев - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Сценарист сериала "Слово пацана" рассказал о работе над проектом
26 апреля, 22:38
 
Алексей ГореславскийИван ЯнковскийСергей Бурунов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала