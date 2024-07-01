https://ria.ru/20240701/slovo_patsana-1956536700.html

В сериале "Слово пацана" пока поставлена точка, заявил гендиректор ИРИ

В сериале "Слово пацана" пока поставлена точка, заявил гендиректор ИРИ - РИА Новости, 01.07.2024

В сериале "Слово пацана" пока поставлена точка, заявил гендиректор ИРИ

Ждать продолжения нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова на данный момент не стоит, создатели "пока ставят точку",... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T02:54

2024-07-01T02:54

2024-07-01T05:52

алексей гореславский

иван янковский

сергей бурунов

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ждать продолжения нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова на данный момент не стоит, создатели "пока ставят точку", заявил в интервью РИА Новости гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский."Вопрос о том, будет ли второй сезон сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", был самым задаваемым в ноябре-декабре 2023 года. Об этом нужно спрашивать производителей. Насколько я знаю, позиция создателей, в частности режиссера, в том, что это цельное произведение, оно снято от и до. И на этом пока ставят точку", — сказал он.Премьерные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский и Сергей Бурунов, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Сериал повествует о молодежных преступных группировках на фоне перестройки.Проект и команда создателей были удостоены различными наградами. Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал победителем Национальной премии в области веб-контента и признан лучшим в спецноминации "Сила в правде" III Национальной премии интернет-контента 2024, учрежденной ИРИ.

https://ria.ru/20240530/serial-1949529727.html

https://ria.ru/20240426/zolotarev-1942638760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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алексей гореславский, иван янковский , сергей бурунов