https://ria.ru/20240701/signal-1956735020.html
В Новороссийске отменили сигнал ракетной опасности
В Новороссийске отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 01.07.2024
В Новороссийске отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Новороссийске отменен, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T19:48
2024-07-01T19:48
2024-07-01T19:54
новороссийск
специальная военная операция на украине
андрей кравченко (государственный служащий)
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КРАСНОДАР, 1 июл – РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Новороссийске отменен, сообщил глава города Андрей Кравченко."На территории Новороссийска отменен сигнал воздушной опасности. Опасности для жителей города-героя нет", - написал Кравченко.В понедельник в 19.22 Кравченко информировал о том, что в Новороссийске звучит сигнал ракетной опасности.
https://ria.ru/20240701/ataka-1956733324.html
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новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)
Новороссийск, Специальная военная операция на Украине, Андрей Кравченко (государственный служащий)
В Новороссийске отменили сигнал ракетной опасности
Власти: в Новороссийске отменили сигнал ракетной опасности