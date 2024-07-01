https://ria.ru/20240701/signal-1956735020.html

В Новороссийске отменили сигнал ракетной опасности

В Новороссийске отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 01.07.2024

В Новороссийске отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности в Новороссийске отменен, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T19:48

2024-07-01T19:48

2024-07-01T19:54

новороссийск

специальная военная операция на украине

андрей кравченко (государственный служащий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570855080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b122061aadece933cf3f8e8e7a43b0e.jpg

КРАСНОДАР, 1 июл – РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Новороссийске отменен, сообщил глава города Андрей Кравченко."На территории Новороссийска отменен сигнал воздушной опасности. Опасности для жителей города-героя нет", - написал Кравченко.В понедельник в 19.22 Кравченко информировал о том, что в Новороссийске звучит сигнал ракетной опасности.

https://ria.ru/20240701/ataka-1956733324.html

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)