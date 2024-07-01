https://ria.ru/20240701/signal-1956677389.html

В Севастополе ввели новый сигнал оповещения об опасности

В Севастополе ввели новый сигнал оповещения об опасности - РИА Новости, 01.07.2024

В Севастополе ввели новый сигнал оповещения об опасности

В Севастополе ввели новый сигнал оповещения об опасности "Баллистика!", сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T16:47

2024-07-01T16:47

2024-07-01T18:01

безопасность

севастополь

россия

михаил развожаев

следственный комитет россии (ск рф)

обстрел севастополя ракетами atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. В Севастополе ввели новый сигнал оповещения об опасности "Баллистика!", сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. "Почему введен сигнал? Во время атаки 23 июня Севастополь столкнулся с новой угрозой: по гражданскому населению ударили баллистической ракетой ATACMS с кассетными боевыми частями, погибли люди, многие получили ранения. На чрезвычайном пленарном заседании заксобрания мы приняли постановление, которым ввели комплекс мер для того, чтобы максимально обезопасить город. Одним из решений стало введение сигнала "Баллистика!", — написал он.При этом сигнал воздушной тревоги не отменяется. В зависимости от угрозы военные или объявляют воздушную тревогу, или сообщают о баллистической опасности. Разница — в количестве времени, которое есть у всех жителей города, чтобы отреагировать и занять безопасные места. Как напомнил глава города, если украинская армия запускает ракеты авиационного базирования типа Storm Shadow, то у людей есть до 20-30 минут, чтобы добраться до укрытия."Угроза удара баллистическими ракетами почти не оставляет времени для маневров: после поступления сигнала есть всего одна-две минуты, чтобы найти безопасное место и укрыться от кассетных суббоеприпасов или разлета осколков", — объяснил Развожаев.Для введенного сигнала разработали новое видео- и звуковое оповещение, при поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи. Если "Баллистика!" застала дома — не надо никуда выходить, на улице может быть опасно. Нужно занять место подальше от окон, возле несущей стены. Если сигнал застал на улице — необходимо быстрее попасть в безопасное место, все учреждения, кроме режимных, обязаны пускать людей внутрь, написал губернатор. Он напомнил, что основную опасность представляют суббоеприпасы, их нельзя трогать из-за угрозы взрыва. В полдень 23 июня ВСУ нанесли по Севастополю ракетный удар пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты.Подрыв в воздухе осколочной боевой части пятого боеприпаса привел к гибели четырех человек, в том числе двоих детей. Травмы получили 153 человека, среди них 27 несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955942897.html

https://ria.ru/20240629/deputat-1956340491.html

https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956308724.html

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безопасность, севастополь, россия, михаил развожаев, следственный комитет россии (ск рф), обстрел севастополя ракетами atacms