https://ria.ru/20240701/shveytsariya-1956698361.html

В Швейцарии раскритиковали решение поддержать фирмы, помогающие Киеву

В Швейцарии раскритиковали решение поддержать фирмы, помогающие Киеву - РИА Новости, 01.07.2024

В Швейцарии раскритиковали решение поддержать фирмы, помогающие Киеву

Парламент Швейцарии раскритиковал решение правительства страны направить предназначенные развивающимся странам деньги на поддержку собственных фирм, которые... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T17:29

2024-07-01T17:29

2024-07-01T17:29

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швейцария

киев

в мире

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Парламент Швейцарии раскритиковал решение правительства страны направить предназначенные развивающимся странам деньги на поддержку собственных фирм, которые примут участие в восстановлении экономики Украины, сообщает газета Tages Anzeiger. Федеральный совет Швейцарии 26 июня заявил, что власти страны выделят 557 миллионов долларов в течение следующих четырех лет, чтобы дать возможность частным компаниям поучаствовать в восстановлении Украины. Деньги взяты из средств, выделенных на помощь развивающимся странам, и решение было принято без одобрения со стороны обеих палат парламента. Газета подчеркивает, что это большая сумма для Швейцарии. В 2023 году эти деньги были выделены для всего африканского континента. Кроме того, эти средства пойдут не напрямую Киеву. Как пишет издание, правительство хочет таким образом поддержать швейцарские предприятия, которые должны предоставить Украине свои профессиональные знания и поставить в страну свою продукцию. Tages Anzeiger напоминает, что эти средства предназначены для помощи развивающихся стран, а их использование в качестве поддержки швейцарских компаний нарушает закон. Правительство в тексте своего решения отметило, что сумму помощи должен утвердить парламент, а поддержка швейцарских компаний должна опираться на "новые правовые основы", которые разработают в ближайшие месяцы. Глава ассоциации организаций по вопросам помощи развивающимся странам Alliance Sud Андреас Миссбах назвал ситуацию скандалом. Он высказал обеспокоенность тем, что Украина будет нуждаться в помощи швейцарских компаний. "Это приведёт к серьёзному удорожанию восстановления (экономики – ред.), если Украина не сможет выбрать самого дешевого поставщика товаров или услуг, а будет зависеть от дорогих поставщиков стран-доноров", - приводит слова Миссбаха газета. Член парламента от Швейцарской народной партии (SVP) Роланд Рино Бюхель заявил, что правительство ставит парламент перед фактом и не интересуется его мнением. К тому же он считает, что финансирование восстановления украинской экономики ничего не даст, пока идут военные действия.

https://ria.ru/20240604/konferentsiya-1950305904.html

https://ria.ru/20231002/strana-1899832977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, швейцария, киев, в мире