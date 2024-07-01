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В Севастополе работает ПВО - РИА Новости, 01.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 01.07.2024 (обновлено: 19:09 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/sevastopol-1956725926.html
В Севастополе работает ПВО
В Севастополе работает ПВО - РИА Новости, 01.07.2024
В Севастополе работает ПВО
В Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:57
2024-07-01T19:09
севастополь
специальная военная операция на украине
безопасность
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. В Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале."В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - написал Развожаев.Ранее в городе объявили воздушную тревогу.Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах."Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240701/putin-1956656047.html
https://ria.ru/20240701/syrskiy-1956728017.html
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севастополь, безопасность, михаил развожаев
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Михаил Развожаев
В Севастополе работает ПВО

В Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета.
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета.. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. В Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
«
"В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - написал Развожаев.
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Вчера, 16:07
Ранее в городе объявили воздушную тревогу.
Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
«
"Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", - подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольБезопасностьМихаил Развожаев
 
 
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