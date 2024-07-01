https://ria.ru/20240701/sevastopol-1956725926.html
В Севастополе работает ПВО
В Севастополе работает ПВО - РИА Новости, 01.07.2024
В Севастополе работает ПВО
В Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:57
2024-07-01T18:57
2024-07-01T19:09
севастополь
специальная военная операция на украине
безопасность
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. В Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале."В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - написал Развожаев.Ранее в городе объявили воздушную тревогу.Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах."Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240701/putin-1956656047.html
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севастополь, безопасность, михаил развожаев
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Михаил Развожаев
В Севастополе работает ПВО
В Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности