В больницах остаются 44 пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь
В больницах остаются 44 пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь 23 июня
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ | Перейти в медиабанкПострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в Москву
Пострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в Москву . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. В севастопольских и московских больницах остаются 44 пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь 23 июня, в том числе 14 детей, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 22 пациента, в том числе 2 детей", - написал Развожаев.
При этом, по его словам, на лечении в московских больницах находятся еще 22 человека: 12 детей, 10 взрослых.
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"Московские врачи оценивают состояние 2 пациентов как стабильно тяжелое (из них 1 ребенок), 15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 5 пациентов в состоянии легкой степени тяжести", - подчеркнул губернатор.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.