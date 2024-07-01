https://ria.ru/20240701/sevastopol-1956564417.html

В больницах остаются 44 пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь

В больницах остаются 44 пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 01.07.2024

В больницах остаются 44 пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь

В севастопольских и московских больницах остаются 44 пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь 23 июня, в том числе 14 детей, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T10:43

2024-07-01T10:43

2024-07-01T10:43

севастополь

россия

михаил развожаев

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

обстрел севастополя ракетами atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. В севастопольских и московских больницах остаются 44 пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь 23 июня, в том числе 14 детей, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 22 пациента, в том числе 2 детей", - написал Развожаев. При этом, по его словам, на лечении в московских больницах находятся еще 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. "Московские врачи оценивают состояние 2 пациентов как стабильно тяжелое (из них 1 ребенок), 15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 5 пациентов в состоянии легкой степени тяжести", - подчеркнул губернатор. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956349420.html

https://ria.ru/20240623/razvozhaev-1954908562.html

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обстрел севастополя ракетами atacms