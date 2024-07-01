https://ria.ru/20240701/selo-1956642948.html

В белгородском селе при обстреле сельхозпредприятия погиб мужчина

В белгородском селе при обстреле сельхозпредприятия погиб мужчина - РИА Новости, 01.07.2024

В белгородском селе при обстреле сельхозпредприятия погиб мужчина

Мужчина погиб при обстреле со стороны Украины сельхозпредприятия в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, от полученных ран мирный житель скончался на... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T15:05

2024-07-01T15:05

2024-07-01T15:08

происшествия

вооруженные силы украины

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле со стороны Украины сельхозпредприятия в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, от полученных ран мирный житель скончался на месте, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. В результате прилета снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия погиб один мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Приношу искренние слова соболезнования родным и близким погибшего мужчины", - написал Гладков.По словам губернатора, количество раненых за вчерашний день увеличилось до 9. "Сегодня два жителя самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ после вечернего обстрела села Архангельское Шебекинского городского округа. У женщины рваная рана бедра, у мужчины - осколочное ранение головы. После оказания медицинской помощи они отпущены домой на амбулаторное лечение", - добавил глава региона.Село Новая Таволжанка расположено в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240701/voda-1956560465.html

https://ria.ru/20240701/pozhar-1956627992.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, вооруженные силы украины, белгородская область