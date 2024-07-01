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В белгородском селе при обстреле сельхозпредприятия погиб мужчина - РИА Новости, 01.07.2024
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15:05 01.07.2024 (обновлено: 15:08 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/selo-1956642948.html
В белгородском селе при обстреле сельхозпредприятия погиб мужчина
В белгородском селе при обстреле сельхозпредприятия погиб мужчина - РИА Новости, 01.07.2024
В белгородском селе при обстреле сельхозпредприятия погиб мужчина
Мужчина погиб при обстреле со стороны Украины сельхозпредприятия в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, от полученных ран мирный житель скончался на... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:05
2024-07-01T15:08
происшествия
вооруженные силы украины
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле со стороны Украины сельхозпредприятия в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, от полученных ран мирный житель скончался на месте, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. В результате прилета снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия погиб один мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Приношу искренние слова соболезнования родным и близким погибшего мужчины", - написал Гладков.По словам губернатора, количество раненых за вчерашний день увеличилось до 9. "Сегодня два жителя самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ после вечернего обстрела села Архангельское Шебекинского городского округа. У женщины рваная рана бедра, у мужчины - осколочное ранение головы. После оказания медицинской помощи они отпущены домой на амбулаторное лечение", - добавил глава региона.Село Новая Таволжанка расположено в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240701/voda-1956560465.html
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происшествия, вооруженные силы украины, белгородская область
Происшествия, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
В белгородском селе при обстреле сельхозпредприятия погиб мужчина

В белгородском селе Новая Таволжанка при украинском обстреле погиб мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле со стороны Украины сельхозпредприятия в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, от полученных ран мирный житель скончался на месте, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. В результате прилета снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия погиб один мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Приношу искренние слова соболезнования родным и близким погибшего мужчины", - написал Гладков.
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По словам губернатора, количество раненых за вчерашний день увеличилось до 9. "Сегодня два жителя самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ после вечернего обстрела села Архангельское Шебекинского городского округа. У женщины рваная рана бедра, у мужчины - осколочное ранение головы. После оказания медицинской помощи они отпущены домой на амбулаторное лечение", - добавил глава региона.
Село Новая Таволжанка расположено в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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