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Белоруссия подготовила ответ на санкции ЕС - РИА Новости, 01.07.2024
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16:11 01.07.2024 (обновлено: 16:40 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/sanktsii-1956664665.html
Белоруссия подготовила ответ на санкции ЕС
Белоруссия подготовила ответ на санкции ЕС - РИА Новости, 01.07.2024
Белоруссия подготовила ответ на санкции ЕС
Минском подготовлены ответные на санкции ЕС меры, связанные с ужесточением условий импорта и деятельности в республике субъектов из недружественных стран,... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:11
2024-07-01T16:40
белоруссия
минск
евросоюз
в мире
санкции
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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Минском подготовлены ответные на санкции ЕС меры, связанные с ужесточением условий импорта и деятельности в республике субъектов из недружественных стран, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.Совет ЕС в субботу ввел новый пакет санкций против Белоруссии, который распространяет на эту страну ряд ограничений, ранее уже введенных против России."Правительством Беларуси уже подготовлен комплекс ответных ассиметричных мер. Они будут связаны с ужесточением условий импорта и деятельности в Беларуси субъектов из недружественных стран",- сказал Глаз.Он подчеркнул, что данные шаги с белорусской стороны не являются инициативными, и вся вина за это лежит на инициаторах санкций – руководстве ЕС."По-прежнему убеждены, что для снятия взаимных претензий эффективнее не обмен рестрикциями, а диалог, к которому Беларусь готова в любых форматах и по любым самым чувствительным вопросам", - заявил Глаз.Он отметил, что новые санкции ЕС в отношении Минска - проходной этап для страны."Все эти множественные санкционные решения ЕС объединяет главное – полная бесперспективность достижения их деструктивных целей. Чем раньше евробюрократы это поймут – тем меньше вреда они успеют нанести европейскому же бизнесу и населению. Для нас же эти новые ограничительные меры – совершенно проходной этап. У нас много планов развития, активно работает экономика и, честно сказать, впереди очень много дел и проектов", - сказал Глаз."Мы готовимся к Дню Независимости, на этой неделе планируем стать полноправным членом ШОС, осуществить ряд серьезных зарубежных визитов и запустить значимые кооперационное программы с теми странами, которые хотят развивать взаимовыгодное сотрудничество. А таких стран в мире большинство", - подчеркнул пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства.Он отметил, что на этом фоне попытки руководства ЕС своими незаконными санкционными пакетами остановить развитие Белоруссии выглядят немного комично. "Очевидно, что решения, принятые впопыхах, чтобы успеть к смене председательства, на деле усилят нас еще больше, активизируют взаимодействие с ключевыми партнерами, причинят дискомфорт, прежде всего, европейцам и в конечном счете еще больше ослабят сам Евросоюз", - констатировал Глаз.Он добавил, что "вряд ли при таких подходах, неразделяемых глобальным большинством, Евросоюзу удастся претендовать в будущем на хоть сколь-либо весомую роль в строящемся новом миропорядке".
https://ria.ru/20240701/belorussiya-1956637559.html
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белоруссия, минск, евросоюз, в мире, санкции
Белоруссия, Минск, Евросоюз, В мире, Санкции
Белоруссия подготовила ответ на санкции ЕС

Минск подготовил ответ на санкции ЕС, включающий ужесточение условий импорта

© Sputnik | Перейти в медиабанкМинск
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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Минском подготовлены ответные на санкции ЕС меры, связанные с ужесточением условий импорта и деятельности в республике субъектов из недружественных стран, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
Совет ЕС в субботу ввел новый пакет санкций против Белоруссии, который распространяет на эту страну ряд ограничений, ранее уже введенных против России.
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"Правительством Беларуси уже подготовлен комплекс ответных ассиметричных мер. Они будут связаны с ужесточением условий импорта и деятельности в Беларуси субъектов из недружественных стран",- сказал Глаз.
Он подчеркнул, что данные шаги с белорусской стороны не являются инициативными, и вся вина за это лежит на инициаторах санкций – руководстве ЕС.
«
"По-прежнему убеждены, что для снятия взаимных претензий эффективнее не обмен рестрикциями, а диалог, к которому Беларусь готова в любых форматах и по любым самым чувствительным вопросам", - заявил Глаз.
Он отметил, что новые санкции ЕС в отношении Минска - проходной этап для страны.
"Все эти множественные санкционные решения ЕС объединяет главное – полная бесперспективность достижения их деструктивных целей. Чем раньше евробюрократы это поймут – тем меньше вреда они успеют нанести европейскому же бизнесу и населению. Для нас же эти новые ограничительные меры – совершенно проходной этап. У нас много планов развития, активно работает экономика и, честно сказать, впереди очень много дел и проектов", - сказал Глаз.
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"Мы готовимся к Дню Независимости, на этой неделе планируем стать полноправным членом ШОС, осуществить ряд серьезных зарубежных визитов и запустить значимые кооперационное программы с теми странами, которые хотят развивать взаимовыгодное сотрудничество. А таких стран в мире большинство", - подчеркнул пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства.
Он отметил, что на этом фоне попытки руководства ЕС своими незаконными санкционными пакетами остановить развитие Белоруссии выглядят немного комично. "Очевидно, что решения, принятые впопыхах, чтобы успеть к смене председательства, на деле усилят нас еще больше, активизируют взаимодействие с ключевыми партнерами, причинят дискомфорт, прежде всего, европейцам и в конечном счете еще больше ослабят сам Евросоюз", - констатировал Глаз.
Он добавил, что "вряд ли при таких подходах, неразделяемых глобальным большинством, Евросоюзу удастся претендовать в будущем на хоть сколь-либо весомую роль в строящемся новом миропорядке".
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