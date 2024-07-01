https://ria.ru/20240701/sanktsii-1956664665.html
Белоруссия подготовила ответ на санкции ЕС
Белоруссия подготовила ответ на санкции ЕС - РИА Новости, 01.07.2024
Белоруссия подготовила ответ на санкции ЕС
Минском подготовлены ответные на санкции ЕС меры, связанные с ужесточением условий импорта и деятельности в республике субъектов из недружественных стран,... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:11
2024-07-01T16:11
2024-07-01T16:40
белоруссия
минск
евросоюз
в мире
санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/90/1551559083_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_2bf676a94fe2137d6e33d9e4c9070e93.jpg
МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Минском подготовлены ответные на санкции ЕС меры, связанные с ужесточением условий импорта и деятельности в республике субъектов из недружественных стран, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.Совет ЕС в субботу ввел новый пакет санкций против Белоруссии, который распространяет на эту страну ряд ограничений, ранее уже введенных против России."Правительством Беларуси уже подготовлен комплекс ответных ассиметричных мер. Они будут связаны с ужесточением условий импорта и деятельности в Беларуси субъектов из недружественных стран",- сказал Глаз.Он подчеркнул, что данные шаги с белорусской стороны не являются инициативными, и вся вина за это лежит на инициаторах санкций – руководстве ЕС."По-прежнему убеждены, что для снятия взаимных претензий эффективнее не обмен рестрикциями, а диалог, к которому Беларусь готова в любых форматах и по любым самым чувствительным вопросам", - заявил Глаз.Он отметил, что новые санкции ЕС в отношении Минска - проходной этап для страны."Все эти множественные санкционные решения ЕС объединяет главное – полная бесперспективность достижения их деструктивных целей. Чем раньше евробюрократы это поймут – тем меньше вреда они успеют нанести европейскому же бизнесу и населению. Для нас же эти новые ограничительные меры – совершенно проходной этап. У нас много планов развития, активно работает экономика и, честно сказать, впереди очень много дел и проектов", - сказал Глаз."Мы готовимся к Дню Независимости, на этой неделе планируем стать полноправным членом ШОС, осуществить ряд серьезных зарубежных визитов и запустить значимые кооперационное программы с теми странами, которые хотят развивать взаимовыгодное сотрудничество. А таких стран в мире большинство", - подчеркнул пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства.Он отметил, что на этом фоне попытки руководства ЕС своими незаконными санкционными пакетами остановить развитие Белоруссии выглядят немного комично. "Очевидно, что решения, принятые впопыхах, чтобы успеть к смене председательства, на деле усилят нас еще больше, активизируют взаимодействие с ключевыми партнерами, причинят дискомфорт, прежде всего, европейцам и в конечном счете еще больше ослабят сам Евросоюз", - констатировал Глаз.Он добавил, что "вряд ли при таких подходах, неразделяемых глобальным большинством, Евросоюзу удастся претендовать в будущем на хоть сколь-либо весомую роль в строящемся новом миропорядке".
https://ria.ru/20240701/belorussiya-1956637559.html
https://ria.ru/20240524/sng-1948190410.html
https://ria.ru/20240701/granitsa-1956652984.html
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/90/1551559083_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_b0c92b43f38be406ddef1d0f9c9a671c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, минск, евросоюз, в мире, санкции
Белоруссия, Минск, Евросоюз, В мире, Санкции
Белоруссия подготовила ответ на санкции ЕС
Минск подготовил ответ на санкции ЕС, включающий ужесточение условий импорта
МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Минском подготовлены ответные на санкции ЕС меры, связанные с ужесточением условий импорта и деятельности в республике субъектов из недружественных стран, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
Совет ЕС в субботу ввел новый пакет санкций против Белоруссии, который распространяет на эту страну ряд ограничений, ранее уже введенных против России
.
"Правительством Беларуси уже подготовлен комплекс ответных ассиметричных мер. Они будут связаны с ужесточением условий импорта и деятельности в Беларуси субъектов из недружественных стран",- сказал Глаз.
Он подчеркнул, что данные шаги с белорусской стороны не являются инициативными, и вся вина за это лежит на инициаторах санкций – руководстве ЕС.
«
"По-прежнему убеждены, что для снятия взаимных претензий эффективнее не обмен рестрикциями, а диалог, к которому Беларусь готова в любых форматах и по любым самым чувствительным вопросам", - заявил Глаз.
Он отметил, что новые санкции ЕС в отношении Минска
- проходной этап для страны.
"Все эти множественные санкционные решения ЕС объединяет главное – полная бесперспективность достижения их деструктивных целей. Чем раньше евробюрократы это поймут – тем меньше вреда они успеют нанести европейскому же бизнесу и населению. Для нас же эти новые ограничительные меры – совершенно проходной этап. У нас много планов развития, активно работает экономика и, честно сказать, впереди очень много дел и проектов", - сказал Глаз.
"Мы готовимся к Дню Независимости, на этой неделе планируем стать полноправным членом ШОС, осуществить ряд серьезных зарубежных визитов и запустить значимые кооперационное программы с теми странами, которые хотят развивать взаимовыгодное сотрудничество. А таких стран в мире большинство", - подчеркнул пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства.
Он отметил, что на этом фоне попытки руководства ЕС своими незаконными санкционными пакетами остановить развитие Белоруссии выглядят немного комично. "Очевидно, что решения, принятые впопыхах, чтобы успеть к смене председательства, на деле усилят нас еще больше, активизируют взаимодействие с ключевыми партнерами, причинят дискомфорт, прежде всего, европейцам и в конечном счете еще больше ослабят сам Евросоюз", - констатировал Глаз.
Он добавил, что "вряд ли при таких подходах, неразделяемых глобальным большинством, Евросоюзу удастся претендовать в будущем на хоть сколь-либо весомую роль в строящемся новом миропорядке".