Неудачу Байдена на дебатах связывают со всем, кроме маразма, считает Сакс
Миллиардер Сакс: неудачу Байдена на дебатах связывают со всем, кроме маразма
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден . Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ответственность за неудачное выступление президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах возлагают на все, что угодно, кроме его старческого маразма, считает американский миллиардер Дэвид Сакс.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что семья Байдена обвиняет его советников в провале на теледебатах.
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"Ответственность за выступление Байдена на дебатах лежит на советниках его (предвыборной - ред.) кампании, некорректной проверке фактов модераторами, ракурсе съемки и гриме, позднем времени (проведения дебатов - ред.), слишком тщательной подготовке, таланте противника лгать в противовес его собственной честности. Вина не лежит на старческом маразме", - написал Сакс на своей странице в социальной сети X.
Позднее он опубликовал еще один пост, где дополнил список ответственных за неудачное выступление американского лидера неправильно выбранной стороной сцены, его заиканием, а также простудой.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.