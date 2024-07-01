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Первый пляж на Сахалине получил высшую категорию - РИА Новости, 01.07.2024
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10:57 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/sakhalin-1956567145.html
Первый пляж на Сахалине получил высшую категорию
Первый пляж на Сахалине получил высшую категорию - РИА Новости, 01.07.2024
Первый пляж на Сахалине получил высшую категорию
Пляж в селе Охотском Корсаковского района первым на Сахалине получил знак "Синий флаг" и внесен в федеральный перечень, информирует правительство региона. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T10:57
2024-07-01T10:57
сахалинская область
сахалин
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл - РИА Новости. Пляж в селе Охотском Корсаковского района первым на Сахалине получил знак "Синий флаг" и внесен в федеральный перечень, информирует правительство региона. "Первый пляж на Сахалине прошел сертификацию "Синий флаг" и подтвердил соответствие высоким федеральным стандартам. "Охота" войдет в перечень лучших сертифицированных пляжей России", – говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале. Зону отдыха в Корсаковском районе оценили московские эксперты, сертификат о присвоении высшей категории пляжу "Охота" вручен мэру муниципального образования Александру Ивашову. По словам экспертов, существуют общероссийские стандарты оборудования пляжей, они должны соответствовать целому ряду требований. Гости из Москвы провели фотофиксацию, обозначили GPS-отметку и внесли сахалинский объект в федеральный перечень. "Губернатор Валерий Лимаренко дал поручение благоустроить пляж в Охотском, чтобы посетители находились в комфортных и безопасных условиях, и добиться присвоения "Синего флага". Это была амбициозная цель для министерства и района, но ее удалось достигнуть. Охотское побережье всегда было одним из самых живописных, а грамотно созданная современная инфраструктура сделает его еще более привлекательным для жителей и гостей нашего острова, – цитирует пресс-служба главу регионального минтуризма Артема Лазарева. По информации властей региона, благоустройство зоны отдыха в Охотском продолжится. В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" с привлечением бизнеса, в том числе и грантовых средств, на набережной планируется построить гостиничный комплекс с видом на море, ресторан, уютные кафе в современном стиле с элементами экологического дизайна и открытой террасой, амфитеатр. Это позволит создать на побережье всесезонный туристический комплекс для отдыха людей всех возрастов.
https://ria.ru/20240629/genkonsulstvo-1956377165.html
https://ria.ru/20240621/sakhalin-1954506238.html
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Артем Смирнов
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60
сахалинская область, сахалин, валерий лимаренко
Сахалинская область, Сахалин, Валерий Лимаренко

Первый пляж на Сахалине получил высшую категорию

© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской областиПляж "Охота" в селе Охотском Корсаковского района, Сахалинская область
Пляж Охота в селе Охотском Корсаковского района, Сахалинская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл - РИА Новости. Пляж в селе Охотском Корсаковского района первым на Сахалине получил знак "Синий флаг" и внесен в федеральный перечень, информирует правительство региона.
"Первый пляж на Сахалине прошел сертификацию "Синий флаг" и подтвердил соответствие высоким федеральным стандартам. "Охота" войдет в перечень лучших сертифицированных пляжей России", – говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской областиПляж "Охота" в селе Охотском Корсаковского района, Сахалинская область
Пляж Охота в селе Охотском Корсаковского района, Сахалинская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области
Пляж "Охота" в селе Охотском Корсаковского района, Сахалинская область
Зону отдыха в Корсаковском районе оценили московские эксперты, сертификат о присвоении высшей категории пляжу "Охота" вручен мэру муниципального образования Александру Ивашову.
По словам экспертов, существуют общероссийские стандарты оборудования пляжей, они должны соответствовать целому ряду требований. Гости из Москвы провели фотофиксацию, обозначили GPS-отметку и внесли сахалинский объект в федеральный перечень.
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"Губернатор Валерий Лимаренко дал поручение благоустроить пляж в Охотском, чтобы посетители находились в комфортных и безопасных условиях, и добиться присвоения "Синего флага". Это была амбициозная цель для министерства и района, но ее удалось достигнуть. Охотское побережье всегда было одним из самых живописных, а грамотно созданная современная инфраструктура сделает его еще более привлекательным для жителей и гостей нашего острова, – цитирует пресс-служба главу регионального минтуризма Артема Лазарева.
По информации властей региона, благоустройство зоны отдыха в Охотском продолжится. В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" с привлечением бизнеса, в том числе и грантовых средств, на набережной планируется построить гостиничный комплекс с видом на море, ресторан, уютные кафе в современном стиле с элементами экологического дизайна и открытой террасой, амфитеатр. Это позволит создать на побережье всесезонный туристический комплекс для отдыха людей всех возрастов.
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Сахалинская областьСахалинВалерий Лимаренко
 
 
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