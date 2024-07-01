https://ria.ru/20240701/sakhalin-1956567145.html

Первый пляж на Сахалине получил высшую категорию

Первый пляж на Сахалине получил высшую категорию - РИА Новости, 01.07.2024

Первый пляж на Сахалине получил высшую категорию

Пляж в селе Охотском Корсаковского района первым на Сахалине получил знак "Синий флаг" и внесен в федеральный перечень, информирует правительство региона. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T10:57

2024-07-01T10:57

2024-07-01T10:57

сахалинская область

сахалин

валерий лимаренко

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл - РИА Новости. Пляж в селе Охотском Корсаковского района первым на Сахалине получил знак "Синий флаг" и внесен в федеральный перечень, информирует правительство региона. "Первый пляж на Сахалине прошел сертификацию "Синий флаг" и подтвердил соответствие высоким федеральным стандартам. "Охота" войдет в перечень лучших сертифицированных пляжей России", – говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале. Зону отдыха в Корсаковском районе оценили московские эксперты, сертификат о присвоении высшей категории пляжу "Охота" вручен мэру муниципального образования Александру Ивашову. По словам экспертов, существуют общероссийские стандарты оборудования пляжей, они должны соответствовать целому ряду требований. Гости из Москвы провели фотофиксацию, обозначили GPS-отметку и внесли сахалинский объект в федеральный перечень. "Губернатор Валерий Лимаренко дал поручение благоустроить пляж в Охотском, чтобы посетители находились в комфортных и безопасных условиях, и добиться присвоения "Синего флага". Это была амбициозная цель для министерства и района, но ее удалось достигнуть. Охотское побережье всегда было одним из самых живописных, а грамотно созданная современная инфраструктура сделает его еще более привлекательным для жителей и гостей нашего острова, – цитирует пресс-служба главу регионального минтуризма Артема Лазарева. По информации властей региона, благоустройство зоны отдыха в Охотском продолжится. В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" с привлечением бизнеса, в том числе и грантовых средств, на набережной планируется построить гостиничный комплекс с видом на море, ресторан, уютные кафе в современном стиле с элементами экологического дизайна и открытой террасой, амфитеатр. Это позволит создать на побережье всесезонный туристический комплекс для отдыха людей всех возрастов.

https://ria.ru/20240629/genkonsulstvo-1956377165.html

https://ria.ru/20240621/sakhalin-1954506238.html

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сахалинская область, сахалин, валерий лимаренко