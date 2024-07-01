https://ria.ru/20240701/ryutte-1956636477.html

"Кто Путин и кто ты?" Турки обратились к новому генсеку НАТО Рютте

"Кто Путин и кто ты?" Турки обратились к новому генсеку НАТО Рютте - РИА Новости, 01.07.2024

"Кто Путин и кто ты?" Турки обратились к новому генсеку НАТО Рютте

Читатели Haber7 раскритиковали нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте, заявившего о необходимости и дальше поддерживать Украину в конфликте с Россией. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T14:40

2024-07-01T14:40

2024-07-01T14:40

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израиль

марк рютте

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Читатели Haber7 раскритиковали нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте, заявившего о необходимости и дальше поддерживать Украину в конфликте с Россией."Ты фашист и расист. Кто Путин и кто ты?" — спросил участник беседы."Почему же Израилю ничего не говорят? Почему мы не выходим из НАТО?" — возмутился пользователь."В НАТО одним исламофобом стало больше", — написали в комментариях."Отныне должна начаться третья мировая война, люди совсем спятили", — считает читатель.Голландский политик Марк Рютте, который возглавлял правительство Нидерландов на протяжении последних 14 лет, теперь продолжит свою карьеру на международной арене в качестве нового генерального секретаря НАТО, сменив на этом посту норвежца Йенса Столтенберга.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240630/vsu-1956455075.html

https://ria.ru/20240630/ukraina-1956518385.html

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в мире, украина, россия, израиль, марк рютте, йенс столтенберг, нато