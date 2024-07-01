https://ria.ru/20240701/rospotrebnadzor-1956707150.html

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с холерой в новых регионах

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с холерой в новых регионах - РИА Новости, 01.07.2024

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с холерой в новых регионах

Случаев заболевания холерой в новых регионах в этом году не выявлено, эпидемиологически значимых патогенов в воде также не обнаружено, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T17:52

2024-07-01T17:52

2024-07-01T17:52

здоровье - общество

мариуполь

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Случаев заболевания холерой в новых регионах в этом году не выявлено, эпидемиологически значимых патогенов в воде также не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее сообщалось, что холероподобный вибрион, являющийся кишечной инфекцией, обнаружен в водоемах в черте города Мариуполь. "Особое внимание уделяется мониторингу ситуации на юге нашей страны, в том числе в новых субъектах РФ. Высокотехнологичные лаборатории Роспотребнадзора усилены специализированными противоэпидемическими бригадами. Обеспечен контроль за обследованием всех лиц с признаками ОКИ (острой кишечной инфекции – ред.) на широкий спектр возбудителей, включая холеру. Случаев заболевания холерой не выявлено",- говорится в сообщении. Увеличено также количество мониторинговых точек исследования воды (речной, морской, озер, систем водозабора и водоснабжения) и кратность отбора проб, уточнили в пресс-службе. Эпидемиологически значимых патогенов в воде не выявлено, подчеркнули в ведомстве. В регионах определен четкий алгоритм работы и перечень необходимых профилактических и противоэпидемических мер, ситуация стабильная и находятся на строгом контроле Роспотребнадзора, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240630/saldo-1956486682.html

https://ria.ru/20240621/kholera-1954524510.html

мариуполь

россия

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здоровье - общество, мариуполь, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)