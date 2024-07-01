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Роспотребнадзор рассказал о ситуации с холерой в новых регионах
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с холерой в новых регионах - РИА Новости, 01.07.2024
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с холерой в новых регионах
Случаев заболевания холерой в новых регионах в этом году не выявлено, эпидемиологически значимых патогенов в воде также не обнаружено, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T17:52
2024-07-01T17:52
2024-07-01T17:52
здоровье - общество
мариуполь
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Случаев заболевания холерой в новых регионах в этом году не выявлено, эпидемиологически значимых патогенов в воде также не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее сообщалось, что холероподобный вибрион, являющийся кишечной инфекцией, обнаружен в водоемах в черте города Мариуполь. "Особое внимание уделяется мониторингу ситуации на юге нашей страны, в том числе в новых субъектах РФ. Высокотехнологичные лаборатории Роспотребнадзора усилены специализированными противоэпидемическими бригадами. Обеспечен контроль за обследованием всех лиц с признаками ОКИ (острой кишечной инфекции – ред.) на широкий спектр возбудителей, включая холеру. Случаев заболевания холерой не выявлено",- говорится в сообщении. Увеличено также количество мониторинговых точек исследования воды (речной, морской, озер, систем водозабора и водоснабжения) и кратность отбора проб, уточнили в пресс-службе. Эпидемиологически значимых патогенов в воде не выявлено, подчеркнули в ведомстве. В регионах определен четкий алгоритм работы и перечень необходимых профилактических и противоэпидемических мер, ситуация стабильная и находятся на строгом контроле Роспотребнадзора, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240630/saldo-1956486682.html
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здоровье - общество, мариуполь, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Мариуполь, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с холерой в новых регионах
Роспотребнадзор: случаев заболевания холерой в новых регионах не выявлено