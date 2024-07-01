https://ria.ru/20240701/rheinmetall-1956680282.html

Rheinmetall получил рекордный заказ от ВС Германии

Rheinmetall получил рекордный заказ от ВС Германии - РИА Новости, 01.07.2024

Rheinmetall получил рекордный заказ от ВС Германии

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил рекордный заказ на 3,5 миллиарда евро на поставку вооруженным силам Германии (бундесверу) до 6,5 тысячи военных... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T16:51

2024-07-01T16:51

2024-07-01T16:52

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил рекордный заказ на 3,5 миллиарда евро на поставку вооруженным силам Германии (бундесверу) до 6,5 тысячи военных грузовиков, говорится в заявлении на сайте компании. "Rheinmetall получил от бундесвера самый крупный заказ в истории компании на логистические транспортные средства. Рамочный контракт был только что подписан в Кобленце и предполагает поставку до 6 500 военных грузовиков на сумму до 3,5 миллиарда евро, включая НДС", - сказано в заявлении. На первом этапе дочернее предприятие Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) должно поставить более 610 грузовиков на сумму в 312 миллионов евро, причём 250 грузовых автомобилей должны быть поставлены уже в этом году. В июне Rheinmetall сообщил о получении рекордного в новейшей истории заказа на поставку боеприпасов 155 миллиметрового калибра на сумму до 8,5 миллиарда евро. Бундесвер столкнулся с необходимостью пополнения как автопарка военных грузовиков, так и запасов боеприпасов в связи с массовыми военными поставками Украине. Германия занимает второе место по объёмам военной помощи Киеву, уступая лишь США. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240630/peregovory-1956490214.html

https://ria.ru/20240606/vaydel-1951052781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, германия, дмитрий песков, сергей лавров, нато, бундесвер германии, в мире