Rheinmetall получил рекордный заказ от ВС Германии
Rheinmetall получил рекордный заказ на 3,5 млрд евро от ВС Германии
© Фото : Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности УкраиныЦех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall
© Фото : Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины
Цех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил рекордный заказ на 3,5 миллиарда евро на поставку вооруженным силам Германии (бундесверу) до 6,5 тысячи военных грузовиков, говорится в заявлении на сайте компании.
"Rheinmetall получил от бундесвера самый крупный заказ в истории компании на логистические транспортные средства. Рамочный контракт был только что подписан в Кобленце и предполагает поставку до 6 500 военных грузовиков на сумму до 3,5 миллиарда евро, включая НДС", - сказано в заявлении.
На первом этапе дочернее предприятие Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) должно поставить более 610 грузовиков на сумму в 312 миллионов евро, причём 250 грузовых автомобилей должны быть поставлены уже в этом году.
В июне Rheinmetall сообщил о получении рекордного в новейшей истории заказа на поставку боеприпасов 155 миллиметрового калибра на сумму до 8,5 миллиарда евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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