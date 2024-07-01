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В России начинает действовать единый реестр многодетных семей - РИА Новости, 01.07.2024
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00:29 01.07.2024
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В России начинает действовать единый реестр многодетных семей
В России начинает действовать единый реестр многодетных семей - РИА Новости, 01.07.2024
В России начинает действовать единый реестр многодетных семей
Единый реестр многодетных семей России, ведение которого установлено указом президента РФ о мерах соцподдержки многодетных семей, начнет действовать с 1 июля... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T00:29
2024-07-01T00:29
общество
россия
антон котяков
владимир путин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Единый реестр многодетных семей России, ведение которого установлено указом президента РФ о мерах соцподдержки многодетных семей, начнет действовать с 1 июля этого года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Начиная с 1 июля 2024 года, у нас будет функционировать реестр многодетных семей по всей стране, который позволит упростить процедуру взаимоотношений и взаимодействия со всеми органами, со всеми структурами, которые предоставляют те или иные преференции многодетным семьям", - сказал Котяков в конце марта. Президент России Владимир Путин в указе поручил правительству обеспечить ведение банка данных о многодетных семьях для учета сведений о них, о предоставляемой им соцподдержке с помощью Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере. Кроме того, с помощью реестра будет проводиться мониторинг социально-экономического положения многодетных семей и реализации субъектами мер социальной поддержки таких семей.
https://ria.ru/20240624/udostovrenie-1955132692.html
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общество, россия, антон котяков, владимир путин
Общество, Россия, Антон Котяков, Владимир Путин
В России начинает действовать единый реестр многодетных семей

Реестр многодетных семей России начнет действовать с 1 июля 2024 года

© iStock.com / evgenyatamanenkoМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© iStock.com / evgenyatamanenko
Многодетная семья . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Единый реестр многодетных семей России, ведение которого установлено указом президента РФ о мерах соцподдержки многодетных семей, начнет действовать с 1 июля этого года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«
"Начиная с 1 июля 2024 года, у нас будет функционировать реестр многодетных семей по всей стране, который позволит упростить процедуру взаимоотношений и взаимодействия со всеми органами, со всеми структурами, которые предоставляют те или иные преференции многодетным семьям", - сказал Котяков в конце марта.
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24 июня, 18:05
Президент России Владимир Путин в указе поручил правительству обеспечить ведение банка данных о многодетных семьях для учета сведений о них, о предоставляемой им соцподдержке с помощью Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере.
Кроме того, с помощью реестра будет проводиться мониторинг социально-экономического положения многодетных семей и реализации субъектами мер социальной поддержки таких семей.
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