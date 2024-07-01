https://ria.ru/20240701/reestr-1956528216.html
В России начинает действовать единый реестр многодетных семей
В России начинает действовать единый реестр многодетных семей - РИА Новости, 01.07.2024
В России начинает действовать единый реестр многодетных семей
Единый реестр многодетных семей России, ведение которого установлено указом президента РФ о мерах соцподдержки многодетных семей, начнет действовать с 1 июля... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T00:29
2024-07-01T00:29
2024-07-01T00:29
общество
россия
антон котяков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942011814_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_5ec92e235e7cbbd99643a65d98ee0ca9.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Единый реестр многодетных семей России, ведение которого установлено указом президента РФ о мерах соцподдержки многодетных семей, начнет действовать с 1 июля этого года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Начиная с 1 июля 2024 года, у нас будет функционировать реестр многодетных семей по всей стране, который позволит упростить процедуру взаимоотношений и взаимодействия со всеми органами, со всеми структурами, которые предоставляют те или иные преференции многодетным семьям", - сказал Котяков в конце марта. Президент России Владимир Путин в указе поручил правительству обеспечить ведение банка данных о многодетных семьях для учета сведений о них, о предоставляемой им соцподдержке с помощью Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере. Кроме того, с помощью реестра будет проводиться мониторинг социально-экономического положения многодетных семей и реализации субъектами мер социальной поддержки таких семей.
https://ria.ru/20240624/udostovrenie-1955132692.html
https://ria.ru/20240123/semya-1922893505.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942011814_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_90b2e50b3563cfdbce73f3208caf0e20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, антон котяков, владимир путин
Общество, Россия, Антон Котяков, Владимир Путин
В России начинает действовать единый реестр многодетных семей
Реестр многодетных семей России начнет действовать с 1 июля 2024 года