https://ria.ru/20240701/reestr-1956528216.html

В России начинает действовать единый реестр многодетных семей

В России начинает действовать единый реестр многодетных семей - РИА Новости, 01.07.2024

В России начинает действовать единый реестр многодетных семей

Единый реестр многодетных семей России, ведение которого установлено указом президента РФ о мерах соцподдержки многодетных семей, начнет действовать с 1 июля... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T00:29

2024-07-01T00:29

2024-07-01T00:29

общество

россия

антон котяков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942011814_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_5ec92e235e7cbbd99643a65d98ee0ca9.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Единый реестр многодетных семей России, ведение которого установлено указом президента РФ о мерах соцподдержки многодетных семей, начнет действовать с 1 июля этого года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Начиная с 1 июля 2024 года, у нас будет функционировать реестр многодетных семей по всей стране, который позволит упростить процедуру взаимоотношений и взаимодействия со всеми органами, со всеми структурами, которые предоставляют те или иные преференции многодетным семьям", - сказал Котяков в конце марта. Президент России Владимир Путин в указе поручил правительству обеспечить ведение банка данных о многодетных семьях для учета сведений о них, о предоставляемой им соцподдержке с помощью Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере. Кроме того, с помощью реестра будет проводиться мониторинг социально-экономического положения многодетных семей и реализации субъектами мер социальной поддержки таких семей.

https://ria.ru/20240624/udostovrenie-1955132692.html

https://ria.ru/20240123/semya-1922893505.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, антон котяков, владимир путин