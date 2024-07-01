https://ria.ru/20240701/rabotino-1956540754.html

Расчет "Василька" уничтожил украинский "опорник" под Работино

Расчет "Василька" уничтожил украинский "опорник" под Работино - РИА Новости, 01.07.2024

Расчет "Василька" уничтожил украинский "опорник" под Работино

Военнослужащие мотострелкового полка группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщили РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T05:10

2024-07-01T05:10

2024-07-01T05:24

специальная военная операция на украине

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запорожская область

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового полка группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "Мобильный расчет миномета "Василек" гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее населенного пункта Работино в Запорожской области", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что расчету автоматического миномета требуется насколько минут для поражения цели после получения координат, при помощи БПЛА велась корректировка огня по противнику. По данным оборонного ведомства, также пресекаются все попытки ротации, подвоза продуктов и боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20240617/bespilotnik-1953308386.html

работино

россия

запорожская область

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в мире, работино, россия, запорожская область, вооруженные силы украины