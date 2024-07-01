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Расчет "Василька" уничтожил украинский "опорник" под Работино
Расчет "Василька" уничтожил украинский "опорник" под Работино - РИА Новости, 01.07.2024
Расчет "Василька" уничтожил украинский "опорник" под Работино
Военнослужащие мотострелкового полка группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщили РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T05:10
2024-07-01T05:10
2024-07-01T05:24
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового полка группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "Мобильный расчет миномета "Василек" гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее населенного пункта Работино в Запорожской области", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что расчету автоматического миномета требуется насколько минут для поражения цели после получения координат, при помощи БПЛА велась корректировка огня по противнику. По данным оборонного ведомства, также пресекаются все попытки ротации, подвоза продуктов и боеприпасов ВСУ.
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в мире, работино, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Работино, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Расчет "Василька" уничтожил украинский "опорник" под Работино
Расчет "Василька" группировки войск "Днепр" уничтожил опорник ВСУ под Работино
ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового полка группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Мобильный расчет миномета "Василек" гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее населенного пункта Работино в Запорожской области", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что расчету автоматического миномета требуется насколько минут для поражения цели после получения координат, при помощи БПЛА велась корректировка огня по противнику. По данным оборонного ведомства, также пресекаются все попытки ротации, подвоза продуктов и боеприпасов ВСУ.