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Экс-сотрудника Совфеда осудили на 16 лет за убийство родителей - РИА Новости, 01.07.2024
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13:26 01.07.2024 (обновлено: 13:27 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/proisshestvie-1956615055.html
Экс-сотрудника Совфеда осудили на 16 лет за убийство родителей
Экс-сотрудника Совфеда осудили на 16 лет за убийство родителей - РИА Новости, 01.07.2024
Экс-сотрудника Совфеда осудили на 16 лет за убийство родителей
Мосгорсуд приговорил к 16 годам колонии строгого режима экс-сотрудника Совета Федерации Алексея Коновалова по делу об убийстве родителей, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:26
2024-07-01T13:27
происшествия
московский городской суд
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 16 годам колонии строгого режима экс-сотрудника Совета Федерации Алексея Коновалова по делу об убийстве родителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Московский городской суд назначил Коновалову наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев", - рассказал собеседник агентства. Как установил суд, 50-летний Коновалов в феврале 2023 года убил своих пожилых родителей, после чего сам обратился в полицию. Изначально он заявлял, что нашел их мертвыми в квартире на Ленинском проспекте, однако позже признался, что сам убил их.
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происшествия, московский городской суд
Происшествия, Московский городской суд
Экс-сотрудника Совфеда осудили на 16 лет за убийство родителей

Экс-сотрудник Совфеда Коновалов получил 16 лет колонии за убийство родителей

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 16 годам колонии строгого режима экс-сотрудника Совета Федерации Алексея Коновалова по делу об убийстве родителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московский городской суд назначил Коновалову наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев", - рассказал собеседник агентства.
Как установил суд, 50-летний Коновалов в феврале 2023 года убил своих пожилых родителей, после чего сам обратился в полицию. Изначально он заявлял, что нашел их мертвыми в квартире на Ленинском проспекте, однако позже признался, что сам убил их.
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