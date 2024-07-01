https://ria.ru/20240701/proisshestvie-1956574268.html
В Воронежской области ограничили электроснабжение
В Воронежской области ограничили электроснабжение - РИА Новости, 01.07.2024
В Воронежской области ограничили электроснабжение
Энергетики ограничили электроснабжение в нескольких районах Воронежской области для предотвращения повреждения энергообъектов из-за работы в режиме... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:29
2024-07-01T11:29
2024-07-01T11:30
воронежская область
каменский район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Энергетики ограничили электроснабжение в нескольких районах Воронежской области для предотвращения повреждения энергообъектов из-за работы в режиме сверхнормативной нагрузки, сообщает в понедельник облправительство. "Введено временное ограничение электроснабжения на территории Острогожского, Лискинского, Кантемировского и Каменского районов Воронежской области. По информации филиала "Россети Центр" – "Воронежэнерго", данная мера вынужденная и обусловлена необходимостью предотвратить повреждение энергообъектов из-за работы в режиме сверхнормативной нагрузки", - говорится в сообщении. Власти отмечают, что об отмене ограничения будет сообщено дополнительно. Энергетики региона продолжают работать в особом режиме.
https://ria.ru/20240103/voronezh-1919561410.html
воронежская область
каменский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, каменский район, происшествия
Воронежская область, Каменский район, Происшествия
В Воронежской области ограничили электроснабжение
В нескольких районах Воронежской области ограничили электроснабжение