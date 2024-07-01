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В Воронежской области ограничили электроснабжение - РИА Новости, 01.07.2024
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11:29 01.07.2024 (обновлено: 11:30 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/proisshestvie-1956574268.html
В Воронежской области ограничили электроснабжение
В Воронежской области ограничили электроснабжение - РИА Новости, 01.07.2024
В Воронежской области ограничили электроснабжение
Энергетики ограничили электроснабжение в нескольких районах Воронежской области для предотвращения повреждения энергообъектов из-за работы в режиме... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:29
2024-07-01T11:30
воронежская область
каменский район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Энергетики ограничили электроснабжение в нескольких районах Воронежской области для предотвращения повреждения энергообъектов из-за работы в режиме сверхнормативной нагрузки, сообщает в понедельник облправительство. "Введено временное ограничение электроснабжения на территории Острогожского, Лискинского, Кантемировского и Каменского районов Воронежской области. По информации филиала "Россети Центр" – "Воронежэнерго", данная мера вынужденная и обусловлена необходимостью предотвратить повреждение энергообъектов из-за работы в режиме сверхнормативной нагрузки", - говорится в сообщении. Власти отмечают, что об отмене ограничения будет сообщено дополнительно. Энергетики региона продолжают работать в особом режиме.
https://ria.ru/20240103/voronezh-1919561410.html
воронежская область
каменский район
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воронежская область, каменский район, происшествия
Воронежская область, Каменский район, Происшествия
В Воронежской области ограничили электроснабжение

В нескольких районах Воронежской области ограничили электроснабжение

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкМонтажники во время проведения работ
Монтажники во время проведения работ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Монтажники во время проведения работ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Энергетики ограничили электроснабжение в нескольких районах Воронежской области для предотвращения повреждения энергообъектов из-за работы в режиме сверхнормативной нагрузки, сообщает в понедельник облправительство.
"Введено временное ограничение электроснабжения на территории Острогожского, Лискинского, Кантемировского и Каменского районов Воронежской области. По информации филиала "Россети Центр" – "Воронежэнерго", данная мера вынужденная и обусловлена необходимостью предотвратить повреждение энергообъектов из-за работы в режиме сверхнормативной нагрузки", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что об отмене ограничения будет сообщено дополнительно. Энергетики региона продолжают работать в особом режиме.
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