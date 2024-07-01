https://ria.ru/20240701/proisshestvie-1956574268.html

В Воронежской области ограничили электроснабжение

В Воронежской области ограничили электроснабжение - РИА Новости, 01.07.2024

В Воронежской области ограничили электроснабжение

Энергетики ограничили электроснабжение в нескольких районах Воронежской области для предотвращения повреждения энергообъектов из-за работы в режиме... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T11:29

2024-07-01T11:29

2024-07-01T11:30

воронежская область

каменский район

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143487/60/1434876025_0:119:3072:1847_1920x0_80_0_0_09db2e25540ef6c5aa65cad876fd3703.jpg

ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Энергетики ограничили электроснабжение в нескольких районах Воронежской области для предотвращения повреждения энергообъектов из-за работы в режиме сверхнормативной нагрузки, сообщает в понедельник облправительство. "Введено временное ограничение электроснабжения на территории Острогожского, Лискинского, Кантемировского и Каменского районов Воронежской области. По информации филиала "Россети Центр" – "Воронежэнерго", данная мера вынужденная и обусловлена необходимостью предотвратить повреждение энергообъектов из-за работы в режиме сверхнормативной нагрузки", - говорится в сообщении. Власти отмечают, что об отмене ограничения будет сообщено дополнительно. Энергетики региона продолжают работать в особом режиме.

https://ria.ru/20240103/voronezh-1919561410.html

воронежская область

каменский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воронежская область, каменский район, происшествия