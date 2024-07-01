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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 01.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:50 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/predmet-1956724223.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 01.07.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:50
2024-07-01T18:50
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 17.50 - населенный пункт Горловка (Калининский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ с 16.55 по 18.00 выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240701/smi-1956637941.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 17.50 - населенный пункт Горловка (Калининский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в Telegram-канале представительства.
Кроме того, ВСУ с 16.55 по 18.00 выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Харьков - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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Вчера, 14:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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