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В Херсонской области из-за обстрела ВСУ возник лесной пожар

В Херсонской области из-за обстрела ВСУ возник лесной пожар - РИА Новости, 01.07.2024

В Херсонской области из-за обстрела ВСУ возник лесной пожар

Лесной пожар возник в Новокаховском городском округе Херсонской области из-за обстрела ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T14:07

2024-07-01T14:07

2024-07-01T14:12

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Лесной пожар возник в Новокаховском городском округе Херсонской области из-за обстрела ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Новокаховском городском округе из-за минометного обстрела со стороны украинских нацистов возник лесной пожар. Жертв, пострадавших и разрушений нет", - написал Сальдо. По его словам, спасатели приступят к ликвидации возгорания как только позволят условия безопасности.

https://ria.ru/20240630/saldo-1956486682.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины