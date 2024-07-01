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В Херсонской области из-за обстрела ВСУ возник лесной пожар
В Херсонской области из-за обстрела ВСУ возник лесной пожар - РИА Новости, 01.07.2024
В Херсонской области из-за обстрела ВСУ возник лесной пожар
Лесной пожар возник в Новокаховском городском округе Херсонской области из-за обстрела ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T14:07
2024-07-01T14:07
2024-07-01T14:12
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Лесной пожар возник в Новокаховском городском округе Херсонской области из-за обстрела ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Новокаховском городском округе из-за минометного обстрела со стороны украинских нацистов возник лесной пожар. Жертв, пострадавших и разрушений нет", - написал Сальдо. По его словам, спасатели приступят к ликвидации возгорания как только позволят условия безопасности.
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области из-за обстрела ВСУ возник лесной пожар
Сальдо: лесной пожар возник в Новокаховском городском округе из-за обстрела ВСУ