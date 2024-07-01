https://ria.ru/20240701/potrebkredity-1956528876.html
Новый порядок погашения задолженностей по потребкредитам вступил в силу
Новый порядок погашения задолженностей по потребкредитам вступил в силу - РИА Новости, 01.07.2024
Новый порядок погашения задолженностей по потребкредитам вступил в силу
Заемщики теперь могут погашать проценты и сумму основного долга за текущий период платежей до погашения неустойки, соответствующая норма закона вступила в силу... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T00:37
2024-07-01T00:37
2024-07-01T00:37
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929993315_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_02519830a24fc10c7b177b44b3065150.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Заемщики теперь могут погашать проценты и сумму основного долга за текущий период платежей до погашения неустойки, соответствующая норма закона вступила в силу в России с 1 июля и применяется к правоотношениям, которые возникли из договоров, заключенных после этой даты. Закон изменяет очередность погашения задолженности в случае, когда сумма платежа заемщика по договору потребительского кредита или займа недостаточна для полного исполнения обязательств. Ранее в первую очередь погашалась задолженность по процентам, во вторую - задолженность по основному долгу, в третью - неустойка, в четвертую - проценты за текущий период платежей, в пятую - сумма основного долга за текущий период платежей, в шестую – иные платежи. Теперь погашение задолженности по потребительским кредитам и займам теперь будет в следующей очередности: проценты, основной долг, проценты за текущий период платежей, основной долг за текущий период платежей, неустойка, другие платежи.
https://realty.ria.ru/20240619/stavki-1953976424.html
https://ria.ru/20240622/kredity-1954739045.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929993315_50:65:2692:2047_1920x0_80_0_0_285cbe91d47b79387bc35bb50c93edae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Новый порядок погашения задолженностей по потребкредитам вступил в силу
Заемщикам разрешили погашать проценты и сумму долга до погашения неустойки
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Заемщики теперь могут погашать проценты и сумму основного долга за текущий период платежей до погашения неустойки, соответствующая норма закона вступила в силу в России с 1 июля и применяется к правоотношениям, которые возникли из договоров, заключенных после этой даты.
Закон изменяет очередность погашения задолженности в случае, когда сумма платежа заемщика по договору потребительского кредита или займа недостаточна для полного исполнения обязательств.
Ранее в первую очередь погашалась задолженность по процентам, во вторую - задолженность по основному долгу, в третью - неустойка, в четвертую - проценты за текущий период платежей, в пятую - сумма основного долга за текущий период платежей, в шестую – иные платежи.
Теперь погашение задолженности по потребительским кредитам и займам теперь будет в следующей очередности: проценты, основной долг, проценты за текущий период платежей, основной долг за текущий период платежей, неустойка, другие платежи.