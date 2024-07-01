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Новый порядок погашения задолженностей по потребкредитам вступил в силу - РИА Новости, 01.07.2024
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00:37 01.07.2024
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Новый порядок погашения задолженностей по потребкредитам вступил в силу
Новый порядок погашения задолженностей по потребкредитам вступил в силу - РИА Новости, 01.07.2024
Новый порядок погашения задолженностей по потребкредитам вступил в силу
Заемщики теперь могут погашать проценты и сумму основного долга за текущий период платежей до погашения неустойки, соответствующая норма закона вступила в силу... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T00:37
2024-07-01T00:37
экономика
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Заемщики теперь могут погашать проценты и сумму основного долга за текущий период платежей до погашения неустойки, соответствующая норма закона вступила в силу в России с 1 июля и применяется к правоотношениям, которые возникли из договоров, заключенных после этой даты. Закон изменяет очередность погашения задолженности в случае, когда сумма платежа заемщика по договору потребительского кредита или займа недостаточна для полного исполнения обязательств. Ранее в первую очередь погашалась задолженность по процентам, во вторую - задолженность по основному долгу, в третью - неустойка, в четвертую - проценты за текущий период платежей, в пятую - сумма основного долга за текущий период платежей, в шестую – иные платежи. Теперь погашение задолженности по потребительским кредитам и займам теперь будет в следующей очередности: проценты, основной долг, проценты за текущий период платежей, основной долг за текущий период платежей, неустойка, другие платежи.
https://realty.ria.ru/20240619/stavki-1953976424.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Новый порядок погашения задолженностей по потребкредитам вступил в силу

Заемщикам разрешили погашать проценты и сумму долга до погашения неустойки

© iStock.com / hirunЧеловек ставит печать на финансовые документы
Человек ставит печать на финансовые документы - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© iStock.com / hirun
Человек ставит печать на финансовые документы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Заемщики теперь могут погашать проценты и сумму основного долга за текущий период платежей до погашения неустойки, соответствующая норма закона вступила в силу в России с 1 июля и применяется к правоотношениям, которые возникли из договоров, заключенных после этой даты.
Закон изменяет очередность погашения задолженности в случае, когда сумма платежа заемщика по договору потребительского кредита или займа недостаточна для полного исполнения обязательств.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
СФ ограничил плавающие ставки по кредитам населению и микропредприятиям
19 июня, 14:16
Ранее в первую очередь погашалась задолженность по процентам, во вторую - задолженность по основному долгу, в третью - неустойка, в четвертую - проценты за текущий период платежей, в пятую - сумма основного долга за текущий период платежей, в шестую – иные платежи.
Теперь погашение задолженности по потребительским кредитам и займам теперь будет в следующей очередности: проценты, основной долг, проценты за текущий период платежей, основной долг за текущий период платежей, неустойка, другие платежи.
Менеджеры Сбербанка - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
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22 июня, 15:53
 
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