https://ria.ru/20240701/potrebkredity-1956528876.html

Новый порядок погашения задолженностей по потребкредитам вступил в силу

Новый порядок погашения задолженностей по потребкредитам вступил в силу - РИА Новости, 01.07.2024

Новый порядок погашения задолженностей по потребкредитам вступил в силу

Заемщики теперь могут погашать проценты и сумму основного долга за текущий период платежей до погашения неустойки, соответствующая норма закона вступила в силу... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T00:37

2024-07-01T00:37

2024-07-01T00:37

экономика

россия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Заемщики теперь могут погашать проценты и сумму основного долга за текущий период платежей до погашения неустойки, соответствующая норма закона вступила в силу в России с 1 июля и применяется к правоотношениям, которые возникли из договоров, заключенных после этой даты. Закон изменяет очередность погашения задолженности в случае, когда сумма платежа заемщика по договору потребительского кредита или займа недостаточна для полного исполнения обязательств. Ранее в первую очередь погашалась задолженность по процентам, во вторую - задолженность по основному долгу, в третью - неустойка, в четвертую - проценты за текущий период платежей, в пятую - сумма основного долга за текущий период платежей, в шестую – иные платежи. Теперь погашение задолженности по потребительским кредитам и займам теперь будет в следующей очередности: проценты, основной долг, проценты за текущий период платежей, основной долг за текущий период платежей, неустойка, другие платежи.

https://realty.ria.ru/20240619/stavki-1953976424.html

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экономика, россия