https://ria.ru/20240701/postradavshie-1956751153.html
При атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали семь человек
При атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали семь человек - РИА Новости, 01.07.2024
При атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали семь человек
Предварительно, семь мирных жителей, в том числе ребенок пострадали при обстреле со стороны ВСУ Белгорода и Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T21:52
2024-07-01T21:52
2024-07-01T22:10
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вооруженные силы украины
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Предварительно, семь мирных жителей, в том числе ребенок пострадали при обстреле со стороны ВСУ Белгорода и Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Сегодня очередной раз Вооруженными силами Украины был обстрелян Белгород и Белгородский район. По предварительной информации, пострадали семеро мирных жителей: четыре женщины, двое мужчин и один ребенок. У одной женщины осколочное ранение шеи, у другой - баротравма, у еще двух - контузия. У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головы - медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. У второго мужчины - баротравма, он отправлен в Областную клиническую больницу... Ребенок пострадал в Белгородском районе в поселке Майский", - говорится в сообщении.Гладков отметил, что всего в результате обстрела в Белгороде различные повреждения выявлены в 22 частных домах. В них выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, на местах работают оперативные службы.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, вооруженные силы украины, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вооруженные силы Украины, Белгородский район, Вячеслав Гладков
При атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали семь человек
Предварительно, 7 человек ранены при обстреле Белгорода и Белгородского района