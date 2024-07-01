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При атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали семь человек - РИА Новости, 01.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:52 01.07.2024 (обновлено: 22:10 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/postradavshie-1956751153.html
При атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали семь человек
При атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали семь человек - РИА Новости, 01.07.2024
При атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали семь человек
Предварительно, семь мирных жителей, в том числе ребенок пострадали при обстреле со стороны ВСУ Белгорода и Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T21:52
2024-07-01T22:10
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вооруженные силы украины
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Предварительно, семь мирных жителей, в том числе ребенок пострадали при обстреле со стороны ВСУ Белгорода и Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Сегодня очередной раз Вооруженными силами Украины был обстрелян Белгород и Белгородский район. По предварительной информации, пострадали семеро мирных жителей: четыре женщины, двое мужчин и один ребенок. У одной женщины осколочное ранение шеи, у другой - баротравма, у еще двух - контузия. У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головы - медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. У второго мужчины - баротравма, он отправлен в Областную клиническую больницу... Ребенок пострадал в Белгородском районе в поселке Майский", - говорится в сообщении.Гладков отметил, что всего в результате обстрела в Белгороде различные повреждения выявлены в 22 частных домах. В них выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, на местах работают оперативные службы.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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происшествия, белгород, вооруженные силы украины, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вооруженные силы Украины, Белгородский район, Вячеслав Гладков
При атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали семь человек

Предварительно, 7 человек ранены при обстреле Белгорода и Белгородского района

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Предварительно, семь мирных жителей, в том числе ребенок пострадали при обстреле со стороны ВСУ Белгорода и Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Сегодня очередной раз Вооруженными силами Украины был обстрелян Белгород и Белгородский район. По предварительной информации, пострадали семеро мирных жителей: четыре женщины, двое мужчин и один ребенок. У одной женщины осколочное ранение шеи, у другой - баротравма, у еще двух - контузия. У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головы - медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. У второго мужчины - баротравма, он отправлен в Областную клиническую больницу... Ребенок пострадал в Белгородском районе в поселке Майский", - говорится в сообщении.
Гладков отметил, что всего в результате обстрела в Белгороде различные повреждения выявлены в 22 частных домах. В них выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, на местах работают оперативные службы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородВооруженные силы УкраиныБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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