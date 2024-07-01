https://ria.ru/20240701/postradavshie-1956751153.html

При атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали семь человек

При атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали семь человек - РИА Новости, 01.07.2024

При атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали семь человек

Предварительно, семь мирных жителей, в том числе ребенок пострадали при обстреле со стороны ВСУ Белгорода и Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T21:52

2024-07-01T21:52

2024-07-01T22:10

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

вооруженные силы украины

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Предварительно, семь мирных жителей, в том числе ребенок пострадали при обстреле со стороны ВСУ Белгорода и Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Сегодня очередной раз Вооруженными силами Украины был обстрелян Белгород и Белгородский район. По предварительной информации, пострадали семеро мирных жителей: четыре женщины, двое мужчин и один ребенок. У одной женщины осколочное ранение шеи, у другой - баротравма, у еще двух - контузия. У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головы - медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. У второго мужчины - баротравма, он отправлен в Областную клиническую больницу... Ребенок пострадал в Белгородском районе в поселке Майский", - говорится в сообщении.Гладков отметил, что всего в результате обстрела в Белгороде различные повреждения выявлены в 22 частных домах. В них выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, на местах работают оперативные службы.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

белгород

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгород, вооруженные силы украины, белгородский район, вячеслав гладков