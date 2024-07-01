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Число пострадавших при обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло
Число пострадавших при обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло - РИА Новости, 01.07.2024
Число пострадавших при обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло
Число пострадавших в результате обстрелов ДНР со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T21:10
2024-07-01T21:10
2024-07-01T21:10
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
калининский район
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрелов ДНР со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил глава региона Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки сообщал, что вследствие обстрелов ВСУ погиб один мирный житель, еще двое пострадали. "Один человек погиб, еще три мирных жителя ранены сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин в своем Telegram-канале, отметив, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. По данным главы региона, в Никитовском районе Горловки при обстреле погиб сотрудник ООО "Спецреммаш", ранения средней степени тяжести получил еще один сотрудник. В Калининском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА пострадали два мирных жителя. Кроме того, повреждены три жилых домостроения в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, пять объектов гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском, Никитовском и Калининском районах Горловки (две АЗС, производственное предприятие, школа, контактная сеть трамвая). Также в результате атаки ударного БПЛА пострадал частный автомобиль в Калининском районе Горловки. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 30 вооруженных атак, выпущено более 70 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
https://ria.ru/20240701/kholera-1956740814.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Донецк
Число пострадавших при обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло
Пушилин: число пострадавших при обстрелах ДНР со стороны ВСУ возросло до трех