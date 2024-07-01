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Израиль предупредил о рисках посещения Украины в военное время
Израиль предупредил о рисках посещения Украины в военное время - РИА Новости, 01.07.2024
Израиль предупредил о рисках посещения Украины в военное время
Посольство Израиля в Киеве выпустило предостережение для лиц с двойным гражданством о рисках посещения Украины в военное время ввиду "участившихся случаев... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T17:03
2024-07-01T17:03
2024-07-01T17:03
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июл - РИА Новости. Посольство Израиля в Киеве выпустило предостережение для лиц с двойным гражданством о рисках посещения Украины в военное время ввиду "участившихся случаев задержания" израильтян при выезде из этой страны. "В связи с участившимися в последнее время случаями задержания израильтян с двойным гражданством (Израиля и Украины) при выезде из Украины ... рекомендуем всем израильтянам, имеющим украинское гражданство, еще раз взвесить целесообразность посещения Украины в военное время", - сообщил в своем Telegram-канале посол Израиля на Украине Михаил Бродский. Посол напомнил, что на Украине действует указ, запрещающий выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. "В случае задержания обладателя двойного гражданства посольство не сможет оказать помощь в вопросе выезда из Украины", - добавил дипломат.
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в мире, украина, израиль, киев
В мире, Украина, Израиль, Киев
Израиль предупредил о рисках посещения Украины в военное время
При выезде с Украины участились задержания израильтян с двойным гражданством