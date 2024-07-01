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Израиль предупредил о рисках посещения Украины в военное время - РИА Новости, 01.07.2024
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17:03 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/posolstvo-1956685735.html
Израиль предупредил о рисках посещения Украины в военное время
Израиль предупредил о рисках посещения Украины в военное время - РИА Новости, 01.07.2024
Израиль предупредил о рисках посещения Украины в военное время
Посольство Израиля в Киеве выпустило предостережение для лиц с двойным гражданством о рисках посещения Украины в военное время ввиду "участившихся случаев... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T17:03
2024-07-01T17:03
в мире
украина
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июл - РИА Новости. Посольство Израиля в Киеве выпустило предостережение для лиц с двойным гражданством о рисках посещения Украины в военное время ввиду "участившихся случаев задержания" израильтян при выезде из этой страны. "В связи с участившимися в последнее время случаями задержания израильтян с двойным гражданством (Израиля и Украины) при выезде из Украины ... рекомендуем всем израильтянам, имеющим украинское гражданство, еще раз взвесить целесообразность посещения Украины в военное время", - сообщил в своем Telegram-канале посол Израиля на Украине Михаил Бродский. Посол напомнил, что на Украине действует указ, запрещающий выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. "В случае задержания обладателя двойного гражданства посольство не сможет оказать помощь в вопросе выезда из Украины", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20231109/plennye-1908398477.html
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в мире, украина, израиль, киев
В мире, Украина, Израиль, Киев
Израиль предупредил о рисках посещения Украины в военное время

При выезде с Украины участились задержания израильтян с двойным гражданством

© iStock.com / Kathrine AndiУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июл - РИА Новости. Посольство Израиля в Киеве выпустило предостережение для лиц с двойным гражданством о рисках посещения Украины в военное время ввиду "участившихся случаев задержания" израильтян при выезде из этой страны.
«
"В связи с участившимися в последнее время случаями задержания израильтян с двойным гражданством (Израиля и Украины) при выезде из Украины ... рекомендуем всем израильтянам, имеющим украинское гражданство, еще раз взвесить целесообразность посещения Украины в военное время", - сообщил в своем Telegram-канале посол Израиля на Украине Михаил Бродский.
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Посол напомнил, что на Украине действует указ, запрещающий выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.
«
"В случае задержания обладателя двойного гражданства посольство не сможет оказать помощь в вопросе выезда из Украины", - добавил дипломат.
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