https://ria.ru/20240701/posolstvo-1956685735.html

Израиль предупредил о рисках посещения Украины в военное время

Израиль предупредил о рисках посещения Украины в военное время - РИА Новости, 01.07.2024

Израиль предупредил о рисках посещения Украины в военное время

Посольство Израиля в Киеве выпустило предостережение для лиц с двойным гражданством о рисках посещения Украины в военное время ввиду "участившихся случаев... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T17:03

2024-07-01T17:03

2024-07-01T17:03

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июл - РИА Новости. Посольство Израиля в Киеве выпустило предостережение для лиц с двойным гражданством о рисках посещения Украины в военное время ввиду "участившихся случаев задержания" израильтян при выезде из этой страны. "В связи с участившимися в последнее время случаями задержания израильтян с двойным гражданством (Израиля и Украины) при выезде из Украины ... рекомендуем всем израильтянам, имеющим украинское гражданство, еще раз взвесить целесообразность посещения Украины в военное время", - сообщил в своем Telegram-канале посол Израиля на Украине Михаил Бродский. Посол напомнил, что на Украине действует указ, запрещающий выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. "В случае задержания обладателя двойного гражданства посольство не сможет оказать помощь в вопросе выезда из Украины", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20231109/plennye-1908398477.html

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950536802.html

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в мире, украина, израиль, киев