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Почти 300 млн рублей поручительств предоставил томский гарантийный фонд - РИА Новости, 01.07.2024
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Твой бизнес
 
12:24 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/poruchitelstv-1956586917.html
Почти 300 млн рублей поручительств предоставил томский гарантийный фонд
Почти 300 млн рублей поручительств предоставил томский гарантийный фонд - РИА Новости, 01.07.2024
Почти 300 млн рублей поручительств предоставил томский гарантийный фонд
Гарантийный фонд Томской области за шесть месяцев этого года выдал 42 поручительства на сумму 294,5 миллиона рублей, это помогло предпринимателям привлечь... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:24
2024-07-01T12:24
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поддержка бизнеса
томская область
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Гарантийный фонд Томской области за шесть месяцев этого года выдал 42 поручительства на сумму 294,5 миллиона рублей, это помогло предпринимателям привлечь 638,36 миллиона рублей кредитных ресурсов, сообщает пресс-служба правительства региона. Заемные средства были направлены на развитие предпринимательской деятельности субъектов МСП во внеоборотные активы. С начала своей работы, с 2008 года, гарантийный фонд предоставил 893 поручительства на общую сумму около 4,8 миллиарда рублей. Это позволило привлечь 14,782 миллиарда рублей заемных средств. Гарантийный фонд оказывает поддержку предпринимателям Томской области в рамках президентского национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , томская область, предприниматели
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Томская область, Предприниматели

Почти 300 млн рублей поручительств предоставил томский гарантийный фонд

© iStock.com / DacharlieРукопожатие
Рукопожатие - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© iStock.com / Dacharlie
Рукопожатие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Гарантийный фонд Томской области за шесть месяцев этого года выдал 42 поручительства на сумму 294,5 миллиона рублей, это помогло предпринимателям привлечь 638,36 миллиона рублей кредитных ресурсов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Заемные средства были направлены на развитие предпринимательской деятельности субъектов МСП во внеоборотные активы.
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С начала своей работы, с 2008 года, гарантийный фонд предоставил 893 поручительства на общую сумму около 4,8 миллиарда рублей. Это позволило привлечь 14,782 миллиарда рублей заемных средств.
Гарантийный фонд оказывает поддержку предпринимателям Томской области в рамках президентского национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаТомская областьПредприниматели
 
 
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