https://ria.ru/20240701/poruchitelstv-1956586917.html

Почти 300 млн рублей поручительств предоставил томский гарантийный фонд

Почти 300 млн рублей поручительств предоставил томский гарантийный фонд - РИА Новости, 01.07.2024

Почти 300 млн рублей поручительств предоставил томский гарантийный фонд

Гарантийный фонд Томской области за шесть месяцев этого года выдал 42 поручительства на сумму 294,5 миллиона рублей, это помогло предпринимателям привлечь... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:24

2024-07-01T12:24

2024-07-01T12:24

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

томская область

предприниматели

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956589273_975:0:4616:2048_1920x0_80_0_0_7c22e43c3e31af8bc9cf53f2bda44ec8.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Гарантийный фонд Томской области за шесть месяцев этого года выдал 42 поручительства на сумму 294,5 миллиона рублей, это помогло предпринимателям привлечь 638,36 миллиона рублей кредитных ресурсов, сообщает пресс-служба правительства региона. Заемные средства были направлены на развитие предпринимательской деятельности субъектов МСП во внеоборотные активы. С начала своей работы, с 2008 года, гарантийный фонд предоставил 893 поручительства на общую сумму около 4,8 миллиарда рублей. Это позволило привлечь 14,782 миллиарда рублей заемных средств. Гарантийный фонд оказывает поддержку предпринимателям Томской области в рамках президентского национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20240628/sotskontrakty-1956206090.html

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , томская область, предприниматели