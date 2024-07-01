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В Анапе укусившего туриста во время фотосессии попугая отправили в зоопарк - РИА Новости, 01.07.2024
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14:17 01.07.2024 (обновлено: 15:05 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/popugay-1956630838.html
В Анапе укусившего туриста во время фотосессии попугая отправили в зоопарк
В Анапе укусившего туриста во время фотосессии попугая отправили в зоопарк - РИА Новости, 01.07.2024
В Анапе укусившего туриста во время фотосессии попугая отправили в зоопарк
Полицейские начали проверку после того, как попугай во время фотосъёмки на набережной Анапы укусил туриста, провинившуюся птицу отправили в зоопарк, так как у... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T14:17
2024-07-01T15:05
анапа
происшествия
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КРАСНОДАР, 1 июл – РИА Новости. Полицейские начали проверку после того, как попугай во время фотосъёмки на набережной Анапы укусил туриста, провинившуюся птицу отправили в зоопарк, так как у предпринимателя не было на неё документов, сообщили в ОМВД по городу. По данным ведомства, в полицию обратился мужчина, заявив, что его укусил попугай во время платной фотосессии на набережной Паралия села Витязево в Анапе. "Местный житель организовал предоставление услуг платной фотографии с попугаем. Мужчина зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, однако документов на птицу у него не оказалось", - говорится в сообщении. Отмечается, что попугай был изъят и передан на содержание в зоопарк села Витязево. Полиция начала проверку.
https://ria.ru/20230222/zhivotnye-1852520664.html
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анапа, происшествия
Анапа, Происшествия
В Анапе укусившего туриста во время фотосессии попугая отправили в зоопарк

Укусивший туриста попугай выдал хозяина, незаконно оказывавшего услуги в Анапе

© Отдел МВД России по городу Анапе/TelegrmПопугай, который укусил мужчину во время платной фотосессии на набережной Паралия села Витязево
Попугай, который укусил мужчину во время платной фотосессии на набережной Паралия села Витязево
© Отдел МВД России по городу Анапе/Telegrm
Попугай, который укусил мужчину во время платной фотосессии на набережной Паралия села Витязево
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 1 июл – РИА Новости. Полицейские начали проверку после того, как попугай во время фотосъёмки на набережной Анапы укусил туриста, провинившуюся птицу отправили в зоопарк, так как у предпринимателя не было на неё документов, сообщили в ОМВД по городу.
По данным ведомства, в полицию обратился мужчина, заявив, что его укусил попугай во время платной фотосессии на набережной Паралия села Витязево в Анапе.
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"Местный житель организовал предоставление услуг платной фотографии с попугаем. Мужчина зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, однако документов на птицу у него не оказалось", - говорится в сообщении.
Отмечается, что попугай был изъят и передан на содержание в зоопарк села Витязево. Полиция начала проверку.
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