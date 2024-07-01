https://ria.ru/20240701/popugay-1956630838.html

В Анапе укусившего туриста во время фотосессии попугая отправили в зоопарк

В Анапе укусившего туриста во время фотосессии попугая отправили в зоопарк - РИА Новости, 01.07.2024

В Анапе укусившего туриста во время фотосессии попугая отправили в зоопарк

Полицейские начали проверку после того, как попугай во время фотосъёмки на набережной Анапы укусил туриста, провинившуюся птицу отправили в зоопарк, так как у... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T14:17

2024-07-01T14:17

2024-07-01T15:05

анапа

происшествия

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КРАСНОДАР, 1 июл – РИА Новости. Полицейские начали проверку после того, как попугай во время фотосъёмки на набережной Анапы укусил туриста, провинившуюся птицу отправили в зоопарк, так как у предпринимателя не было на неё документов, сообщили в ОМВД по городу. По данным ведомства, в полицию обратился мужчина, заявив, что его укусил попугай во время платной фотосессии на набережной Паралия села Витязево в Анапе. "Местный житель организовал предоставление услуг платной фотографии с попугаем. Мужчина зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, однако документов на птицу у него не оказалось", - говорится в сообщении. Отмечается, что попугай был изъят и передан на содержание в зоопарк села Витязево. Полиция начала проверку.

https://ria.ru/20230222/zhivotnye-1852520664.html

https://ria.ru/20231229/kontrol-1918943856.html

анапа

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анапа, происшествия