https://ria.ru/20240701/pomosch-1956676608.html

Заводчане из Оренбурга разработали мини-печки для участников СВО

Заводчане из Оренбурга разработали мини-печки для участников СВО - РИА Новости, 01.07.2024

Заводчане из Оренбурга разработали мини-печки для участников СВО

Работники электротехнического завода из Оренбурга разработали небольшие блиндажные печки для участников спецоперации, сообщили в оренбургском отделении... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T16:43

2024-07-01T16:43

2024-07-01T16:43

надежные люди

оренбург

сво

луганск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956674475_42:0:1923:1058_1920x0_80_0_0_105247262a2cafa47ab2ad9c728cd388.jpg

УФА, 1 июл - РИА Новости. Работники электротехнического завода из Оренбурга разработали небольшие блиндажные печки для участников спецоперации, сообщили в оренбургском отделении общественного движения "Народный фронт". "Работники электротехнического предприятия разработали и изготавливают мини-печки. Нам они показали процесс производства. Основу конструкции составляют отработанные емкости для фреона. С них снимается нетермостойкая краска, вырезается дверка, крышка, поддувало. Затем заготовка идет на покраску, оснащается съёмными ножками и трехметровой трубой", - рассказали в движении. По данным общественников, получается легкая и небольшого размера печь для приготовления пищи и обогрева блиндажей и палаток. Первые несколько штук были сделаны на пробу и через "Народный фронт" отправлены на фронт. "Оказалось, на них очень большой спрос. Сейчас изготовлено уже 200 печей, последняя партия отгружена и отправляется в Луганск", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240701/kvadrokoptery-1956669494.html

оренбург

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, сво, луганск