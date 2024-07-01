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Заводчане из Оренбурга разработали мини-печки для участников СВО - РИА Новости, 01.07.2024
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16:43 01.07.2024
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Заводчане из Оренбурга разработали мини-печки для участников СВО
Заводчане из Оренбурга разработали мини-печки для участников СВО - РИА Новости, 01.07.2024
Заводчане из Оренбурга разработали мини-печки для участников СВО
Работники электротехнического завода из Оренбурга разработали небольшие блиндажные печки для участников спецоперации, сообщили в оренбургском отделении... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:43
2024-07-01T16:43
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оренбург
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УФА, 1 июл - РИА Новости. Работники электротехнического завода из Оренбурга разработали небольшие блиндажные печки для участников спецоперации, сообщили в оренбургском отделении общественного движения "Народный фронт". "Работники электротехнического предприятия разработали и изготавливают мини-печки. Нам они показали процесс производства. Основу конструкции составляют отработанные емкости для фреона. С них снимается нетермостойкая краска, вырезается дверка, крышка, поддувало. Затем заготовка идет на покраску, оснащается съёмными ножками и трехметровой трубой", - рассказали в движении. По данным общественников, получается легкая и небольшого размера печь для приготовления пищи и обогрева блиндажей и палаток. Первые несколько штук были сделаны на пробу и через "Народный фронт" отправлены на фронт. "Оказалось, на них очень большой спрос. Сейчас изготовлено уже 200 печей, последняя партия отгружена и отправляется в Луганск", - говорится в сообщении.
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оренбург, сво, луганск
Надежные люди, Оренбург, СВО, Луганск

Заводчане из Оренбурга разработали мини-печки для участников СВО

© Народный фронт| Оренбургская областьЗаводчане из Оренбурга разработали мини-печки для участников СВО
Заводчане из Оренбурга разработали мини-печки для участников СВО
© Народный фронт| Оренбургская область
Заводчане из Оренбурга разработали мини-печки для участников СВО
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УФА, 1 июл - РИА Новости. Работники электротехнического завода из Оренбурга разработали небольшие блиндажные печки для участников спецоперации, сообщили в оренбургском отделении общественного движения "Народный фронт".
"Работники электротехнического предприятия разработали и изготавливают мини-печки. Нам они показали процесс производства. Основу конструкции составляют отработанные емкости для фреона. С них снимается нетермостойкая краска, вырезается дверка, крышка, поддувало. Затем заготовка идет на покраску, оснащается съёмными ножками и трехметровой трубой", - рассказали в движении.
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Вчера, 16:23
По данным общественников, получается легкая и небольшого размера печь для приготовления пищи и обогрева блиндажей и палаток. Первые несколько штук были сделаны на пробу и через "Народный фронт" отправлены на фронт.
"Оказалось, на них очень большой спрос. Сейчас изготовлено уже 200 печей, последняя партия отгружена и отправляется в Луганск", - говорится в сообщении.
 
Надежные людиОренбургСВОЛуганск
 
 
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