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Заводчане из Оренбурга разработали мини-печки для участников СВО
Заводчане из Оренбурга разработали мини-печки для участников СВО - РИА Новости, 01.07.2024
Заводчане из Оренбурга разработали мини-печки для участников СВО
Работники электротехнического завода из Оренбурга разработали небольшие блиндажные печки для участников спецоперации, сообщили в оренбургском отделении... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:43
2024-07-01T16:43
2024-07-01T16:43
надежные люди
оренбург
сво
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УФА, 1 июл - РИА Новости. Работники электротехнического завода из Оренбурга разработали небольшие блиндажные печки для участников спецоперации, сообщили в оренбургском отделении общественного движения "Народный фронт". "Работники электротехнического предприятия разработали и изготавливают мини-печки. Нам они показали процесс производства. Основу конструкции составляют отработанные емкости для фреона. С них снимается нетермостойкая краска, вырезается дверка, крышка, поддувало. Затем заготовка идет на покраску, оснащается съёмными ножками и трехметровой трубой", - рассказали в движении. По данным общественников, получается легкая и небольшого размера печь для приготовления пищи и обогрева блиндажей и палаток. Первые несколько штук были сделаны на пробу и через "Народный фронт" отправлены на фронт. "Оказалось, на них очень большой спрос. Сейчас изготовлено уже 200 печей, последняя партия отгружена и отправляется в Луганск", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, сво, луганск
Надежные люди, Оренбург, СВО, Луганск
УФА, 1 июл - РИА Новости. Работники электротехнического завода из Оренбурга разработали небольшие блиндажные печки для участников спецоперации, сообщили в оренбургском отделении общественного движения "Народный фронт".
"Работники электротехнического предприятия разработали и изготавливают мини-печки. Нам они показали процесс производства. Основу конструкции составляют отработанные емкости для фреона. С них снимается нетермостойкая краска, вырезается дверка, крышка, поддувало. Затем заготовка идет на покраску, оснащается съёмными ножками и трехметровой трубой", - рассказали в движении.
По данным общественников, получается легкая и небольшого размера печь для приготовления пищи и обогрева блиндажей и палаток. Первые несколько штук были сделаны на пробу и через "Народный фронт" отправлены на фронт.
"Оказалось, на них очень большой спрос. Сейчас изготовлено уже 200 печей, последняя партия отгружена и отправляется в Луганск
", - говорится в сообщении.