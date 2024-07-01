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Экоактивисты на полчаса перекрыли крупную автомагистраль в Варшаве
Экоактивисты на полчаса перекрыли крупную автомагистраль в Варшаве - РИА Новости, 01.07.2024
Экоактивисты на полчаса перекрыли крупную автомагистраль в Варшаве
Польские экоактивисты из организации "Последнее поколение" на полчаса перекрыли одну из ключевых автомагистралей Варшавы – Вислостраду, сообщает издание Gazeta... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:54
2024-07-01T11:54
2024-07-01T11:54
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ВАРШАВА, 1 июл - РИА Новости. Польские экоактивисты из организации "Последнее поколение" на полчаса перекрыли одну из ключевых автомагистралей Варшавы – Вислостраду, сообщает издание Gazeta Wyborcza. Экоактивисты, которые и ранее занимались блокированием мостов и автодорог, возобновили свою деятельность после того, как правительство Дональда Туска не ответило на их требования о передаче 100% средств, которые выделяются на новые автомагистрали, на развитие общественного транспорта. "Несколько десятков человек утром надели оранжевые жилеты и перекрыли Вислостраду в районе Королевского замка. Машины, идущие в сторону Золибожа, были остановлены", - говорится в сообщении. По данным издания, некоторые водители обратились к активистам, объяснив, что они спешат на работу, но те ответили, что климат важнее, поэтому нужно действовать и оказывать давление на правительство. На этот раз, как отметили в газете, экоактивисты застали полицию врасплох. "На месте запланированной акции их не ждал патруль, как это было в других случаях. К активистам "Последнего поколения" полиции удалось добраться примерно через 30 минут. В отношении их применялись меры прямого принуждения, поскольку активисты не хотели сойти с проезжей части", - пишет Gazeta Wyborcza. Полиции удалось достаточно быстро удалить протестующих с проезжей части и восстановить движение транспорта, заключило издание.
https://ria.ru/20240320/polsha-1934544099.html
https://ria.ru/20240227/varshava-1929786385.html
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РИА Новости
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в мире, авто, варшава, дональд туск
В мире, Авто, Варшава, Дональд Туск
Экоактивисты на полчаса перекрыли крупную автомагистраль в Варшаве
Экоактивисты "Последнего поколения" перекрыли одну из ключевых автомагистра
ВАРШАВА, 1 июл - РИА Новости.
Польские экоактивисты из организации "Последнее поколение" на полчаса перекрыли одну из ключевых автомагистралей Варшавы – Вислостраду, сообщает издание Gazeta Wyborcza
.
Экоактивисты, которые и ранее занимались блокированием мостов и автодорог, возобновили свою деятельность после того, как правительство Дональда Туска
не ответило на их требования о передаче 100% средств, которые выделяются на новые автомагистрали, на развитие общественного транспорта.
"Несколько десятков человек утром надели оранжевые жилеты и перекрыли Вислостраду в районе Королевского замка. Машины, идущие в сторону Золибожа, были остановлены", - говорится в сообщении.
По данным издания, некоторые водители обратились к активистам, объяснив, что они спешат на работу, но те ответили, что климат важнее, поэтому нужно действовать и оказывать давление на правительство. На этот раз, как отметили в газете, экоактивисты застали полицию врасплох.
"На месте запланированной акции их не ждал патруль, как это было в других случаях. К активистам "Последнего поколения" полиции удалось добраться примерно через 30 минут. В отношении их применялись меры прямого принуждения, поскольку активисты не хотели сойти с проезжей части", - пишет Gazeta Wyborcza.
Полиции удалось достаточно быстро удалить протестующих с проезжей части и восстановить движение транспорта, заключило издание.