Рейтинг@Mail.ru
Экоактивисты на полчаса перекрыли крупную автомагистраль в Варшаве - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/polsha-1956583997.html
Экоактивисты на полчаса перекрыли крупную автомагистраль в Варшаве
Экоактивисты на полчаса перекрыли крупную автомагистраль в Варшаве - РИА Новости, 01.07.2024
Экоактивисты на полчаса перекрыли крупную автомагистраль в Варшаве
Польские экоактивисты из организации "Последнее поколение" на полчаса перекрыли одну из ключевых автомагистралей Варшавы – Вислостраду, сообщает издание Gazeta... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:54
2024-07-01T11:54
в мире
авто
варшава
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869067969_0:15:3068:1741_1920x0_80_0_0_1c512bee7a2808c130a36f1ce0dd1a5b.jpg
ВАРШАВА, 1 июл - РИА Новости. Польские экоактивисты из организации "Последнее поколение" на полчаса перекрыли одну из ключевых автомагистралей Варшавы – Вислостраду, сообщает издание Gazeta Wyborcza. Экоактивисты, которые и ранее занимались блокированием мостов и автодорог, возобновили свою деятельность после того, как правительство Дональда Туска не ответило на их требования о передаче 100% средств, которые выделяются на новые автомагистрали, на развитие общественного транспорта. "Несколько десятков человек утром надели оранжевые жилеты и перекрыли Вислостраду в районе Королевского замка. Машины, идущие в сторону Золибожа, были остановлены", - говорится в сообщении. По данным издания, некоторые водители обратились к активистам, объяснив, что они спешат на работу, но те ответили, что климат важнее, поэтому нужно действовать и оказывать давление на правительство. На этот раз, как отметили в газете, экоактивисты застали полицию врасплох. "На месте запланированной акции их не ждал патруль, как это было в других случаях. К активистам "Последнего поколения" полиции удалось добраться примерно через 30 минут. В отношении их применялись меры прямого принуждения, поскольку активисты не хотели сойти с проезжей части", - пишет Gazeta Wyborcza. Полиции удалось достаточно быстро удалить протестующих с проезжей части и восстановить движение транспорта, заключило издание.
https://ria.ru/20240320/polsha-1934544099.html
https://ria.ru/20240227/varshava-1929786385.html
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869067969_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_00b04c7e2b72bab88bfe032e2872248c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авто, варшава, дональд туск
В мире, Авто, Варшава, Дональд Туск
Экоактивисты на полчаса перекрыли крупную автомагистраль в Варшаве

Экоактивисты "Последнего поколения" перекрыли одну из ключевых автомагистра

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтарый город и река Висла в Варшаве
Старый город и река Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Старый город и река Висла в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 июл - РИА Новости. Польские экоактивисты из организации "Последнее поколение" на полчаса перекрыли одну из ключевых автомагистралей Варшавы – Вислостраду, сообщает издание Gazeta Wyborcza.
Экоактивисты, которые и ранее занимались блокированием мостов и автодорог, возобновили свою деятельность после того, как правительство Дональда Туска не ответило на их требования о передаче 100% средств, которые выделяются на новые автомагистрали, на развитие общественного транспорта.
Акция протеста польских фермеров недалеко от Варшавы - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Польские фермеры перекрыли дороги по всей стране
20 марта, 18:27
"Несколько десятков человек утром надели оранжевые жилеты и перекрыли Вислостраду в районе Королевского замка. Машины, идущие в сторону Золибожа, были остановлены", - говорится в сообщении.
По данным издания, некоторые водители обратились к активистам, объяснив, что они спешат на работу, но те ответили, что климат важнее, поэтому нужно действовать и оказывать давление на правительство. На этот раз, как отметили в газете, экоактивисты застали полицию врасплох.
"На месте запланированной акции их не ждал патруль, как это было в других случаях. К активистам "Последнего поколения" полиции удалось добраться примерно через 30 минут. В отношении их применялись меры прямого принуждения, поскольку активисты не хотели сойти с проезжей части", - пишет Gazeta Wyborcza.
Полиции удалось достаточно быстро удалить протестующих с проезжей части и восстановить движение транспорта, заключило издание.
Акция протеста фермеров в Варшаве - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Протестующие фермеры парализовали движение в центре Варшавы
27 февраля, 14:37
 
В миреАвтоВаршаваДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала