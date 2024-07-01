https://ria.ru/20240701/politico-1956538501.html

СМИ: семья Байдена нашла виновных в провале на дебатах с Трампом

СМИ: семья Байдена нашла виновных в провале на дебатах с Трампом - РИА Новости, 01.07.2024

СМИ: семья Байдена нашла виновных в провале на дебатах с Трампом

Семья действующего лидера США Джо Байдена обвиняет его советников в провале на теледебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, пишет издание Politico со... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T03:39

2024-07-01T03:39

2024-07-01T05:40

в мире

сша

атланта

джо байден

дональд трамп

politico

предвыборные дебаты трампа и байдена

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956119995_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_50e5b286a16a41b6c8e6055c8f357e9e.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Семья действующего лидера США Джо Байдена обвиняет его советников в провале на теледебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, пишет издание Politico со ссылкой на три анонимных источника. "Члены семьи Джо Байдена в закрытой беседе раскритиковали его высокопоставленных советников... обвинив их в провале президента на теледебатах... и призвав Байдена уволить или понизить их", - говорится в материале. По словам источников, семья Байдена возлагает на его советников ответственность за три основные неудачи на дебатах: неспособность президента США "перейти в наступление", его концентрацию на защите проделанной работы вместо освещения планов на второй президентский срок и общую переутомленность. Издание отмечает, что на данный момент ему неизвестно, прислушается ли Байден к членам семьи и примет ли он меры в отношении своих советников. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240630/bayden-1956392461.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1955999335.html

сша

атланта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, politico, предвыборные дебаты трампа и байдена