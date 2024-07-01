СМИ: семья Байдена нашла виновных в провале на дебатах с Трампом
Politico: семья Байдена обвинила его советников в провале на дебатах с Трампом
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Семья действующего лидера США Джо Байдена обвиняет его советников в провале на теледебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, пишет издание Politico со ссылкой на три анонимных источника.
«
"Члены семьи Джо Байдена в закрытой беседе раскритиковали его высокопоставленных советников... обвинив их в провале президента на теледебатах... и призвав Байдена уволить или понизить их", - говорится в материале.
По словам источников, семья Байдена возлагает на его советников ответственность за три основные неудачи на дебатах: неспособность президента США "перейти в наступление", его концентрацию на защите проделанной работы вместо освещения планов на второй президентский срок и общую переутомленность.
Издание отмечает, что на данный момент ему неизвестно, прислушается ли Байден к членам семьи и примет ли он меры в отношении своих советников.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.