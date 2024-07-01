Рейтинг@Mail.ru
СМИ: семья Байдена нашла виновных в провале на дебатах с Трампом - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:39 01.07.2024 (обновлено: 05:40 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/politico-1956538501.html
СМИ: семья Байдена нашла виновных в провале на дебатах с Трампом
СМИ: семья Байдена нашла виновных в провале на дебатах с Трампом - РИА Новости, 01.07.2024
СМИ: семья Байдена нашла виновных в провале на дебатах с Трампом
Семья действующего лидера США Джо Байдена обвиняет его советников в провале на теледебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, пишет издание Politico со... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T03:39
2024-07-01T05:40
в мире
сша
атланта
джо байден
дональд трамп
politico
предвыборные дебаты трампа и байдена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956119995_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_50e5b286a16a41b6c8e6055c8f357e9e.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Семья действующего лидера США Джо Байдена обвиняет его советников в провале на теледебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, пишет издание Politico со ссылкой на три анонимных источника. "Члены семьи Джо Байдена в закрытой беседе раскритиковали его высокопоставленных советников... обвинив их в провале президента на теледебатах... и призвав Байдена уволить или понизить их", - говорится в материале. По словам источников, семья Байдена возлагает на его советников ответственность за три основные неудачи на дебатах: неспособность президента США "перейти в наступление", его концентрацию на защите проделанной работы вместо освещения планов на второй президентский срок и общую переутомленность. Издание отмечает, что на данный момент ему неизвестно, прислушается ли Байден к членам семьи и примет ли он меры в отношении своих советников. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240630/bayden-1956392461.html
https://ria.ru/20240628/debaty-1955999335.html
сша
атланта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956119995_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_e20633c19d6ce949bcbc36e45d9655f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, politico, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Politico, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
СМИ: семья Байдена нашла виновных в провале на дебатах с Трампом

Politico: семья Байдена обвинила его советников в провале на дебатах с Трампом

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Семья действующего лидера США Джо Байдена обвиняет его советников в провале на теледебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, пишет издание Politico со ссылкой на три анонимных источника.
«
"Члены семьи Джо Байдена в закрытой беседе раскритиковали его высокопоставленных советников... обвинив их в провале президента на теледебатах... и призвав Байдена уволить или понизить их", - говорится в материале.
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Байден сделал признание жене после дебатов с Трампом
Вчера, 01:20
По словам источников, семья Байдена возлагает на его советников ответственность за три основные неудачи на дебатах: неспособность президента США "перейти в наступление", его концентрацию на защите проделанной работы вместо освещения планов на второй президентский срок и общую переутомленность.
Издание отмечает, что на данный момент ему неизвестно, прислушается ли Байден к членам семьи и примет ли он меры в отношении своих советников.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Трансляция телевизионных дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Большинство зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом
28 июня, 07:39
 
В миреСШААтлантаДжо БайденДональд ТрампPoliticoПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала