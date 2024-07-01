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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 01.07.2024
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08:02 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/pogoda-1956547375.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 01.07.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Переменная облачность, без осадков и до плюс 32 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T08:02
2024-07-01T08:02
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
экология в россии
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 32 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня власть над погодой в столичном регионе вернёт в свои руки антициклон, на северной периферии которого окажется Москва. В такой ситуации в регионе ожидается переменная облачность, обойдется без дождей, а столбики термометров вновь, уже третий день подряд с лёгкостью будут превышать 30-градусную отметку. В Москве сегодня плюс 30-32, в Подмосковье от плюс 28 до 33 градусов", - рассказал Леус. Синоптик добавил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо падать, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В Москве в понедельник ожидается переменная облачность и до 32 градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ парке культуры и отдыха "Ходынское Поле" в Москве
В парке культуры и отдыха Ходынское Поле в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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В парке культуры и отдыха "Ходынское Поле" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 32 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня власть над погодой в столичном регионе вернёт в свои руки антициклон, на северной периферии которого окажется Москва. В такой ситуации в регионе ожидается переменная облачность, обойдется без дождей, а столбики термометров вновь, уже третий день подряд с лёгкостью будут превышать 30-градусную отметку. В Москве сегодня плюс 30-32, в Подмосковье от плюс 28 до 33 градусов", - рассказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо падать, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусЭкология в России
 
 
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