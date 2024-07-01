https://ria.ru/20240701/pogoda-1956547375.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 01.07.2024

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Переменная облачность, без осадков и до плюс 32 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T08:02

2024-07-01T08:02

2024-07-01T08:02

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

экология в россии

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 32 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня власть над погодой в столичном регионе вернёт в свои руки антициклон, на северной периферии которого окажется Москва. В такой ситуации в регионе ожидается переменная облачность, обойдется без дождей, а столбики термометров вновь, уже третий день подряд с лёгкостью будут превышать 30-градусную отметку. В Москве сегодня плюс 30-32, в Подмосковье от плюс 28 до 33 градусов", - рассказал Леус. Синоптик добавил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо падать, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20240628/zhara-1956149569.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии