https://ria.ru/20240701/pogoda-1956547375.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 01.07.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Переменная облачность, без осадков и до плюс 32 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T08:02
2024-07-01T08:02
2024-07-01T08:02
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
экология в россии
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 32 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня власть над погодой в столичном регионе вернёт в свои руки антициклон, на северной периферии которого окажется Москва. В такой ситуации в регионе ожидается переменная облачность, обойдется без дождей, а столбики термометров вновь, уже третий день подряд с лёгкостью будут превышать 30-градусную отметку. В Москве сегодня плюс 30-32, в Подмосковье от плюс 28 до 33 градусов", - рассказал Леус. Синоптик добавил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо падать, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
В Москве в понедельник ожидается переменная облачность и до 32 градусов тепла