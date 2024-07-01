https://ria.ru/20240701/poezdki-1956603761.html

Около 8 миллионов поездок на арендованных самокатах совершили в Подмосковье

Около 8 миллионов поездок на арендованных самокатах совершили в Подмосковье - РИА Новости, 01.07.2024

Около 8 миллионов поездок на арендованных самокатах совершили в Подмосковье

Порядка 8 миллионов поездок совершили жители и гости Подмосковья на арендованных электросамокатах с начала сезона, сообщает пресс-служба министерства транспорта РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:48

2024-07-01T12:48

2024-07-01T12:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

долгопрудный

королев

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Порядка 8 миллионов поездок совершили жители и гости Подмосковья на арендованных электросамокатах с начала сезона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В Подмосковье сезон кикшеринга – сервиса по аренде электросамокатов - был открыт три месяца назад, в конце марта. За эти месяцы наиболее востребованным оказался май, в июне из-за большого количества осадков пользователи отдавали предпочтение другим видам транспорта. Средняя продолжительность аренды составила 16 минут, самое минимальное расстояние, которое преодолели на самокате, – два километра, а максимальное – 68 километров. В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в 41 округе к аренде доступно около 26 тысяч электросамокатов. Для удобства пользователей оборудовано 13 тысяч виртуальных парковок в специальных зонах, например, возле станций метро, МЦД или ж/д станций, а также на территориях с повышенной транспортной и пешеходной доступностью. Среди округов электросамокаты популярны больше всего в Долгопрудном, Королеве, Красногорске, Любрецах, Мытищах, Одинцове, Пушкинском, Реутове и Химках.

https://ria.ru/20240626/podmoskove-1955612817.html

московская область (подмосковье)

долгопрудный

королев

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), долгопрудный, королев