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Около 8 миллионов поездок на арендованных самокатах совершили в Подмосковье
Около 8 миллионов поездок на арендованных самокатах совершили в Подмосковье - РИА Новости, 01.07.2024
Около 8 миллионов поездок на арендованных самокатах совершили в Подмосковье
Порядка 8 миллионов поездок совершили жители и гости Подмосковья на арендованных электросамокатах с начала сезона, сообщает пресс-служба министерства транспорта РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:48
2024-07-01T12:48
2024-07-01T12:48
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Порядка 8 миллионов поездок совершили жители и гости Подмосковья на арендованных электросамокатах с начала сезона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В Подмосковье сезон кикшеринга – сервиса по аренде электросамокатов - был открыт три месяца назад, в конце марта. За эти месяцы наиболее востребованным оказался май, в июне из-за большого количества осадков пользователи отдавали предпочтение другим видам транспорта. Средняя продолжительность аренды составила 16 минут, самое минимальное расстояние, которое преодолели на самокате, – два километра, а максимальное – 68 километров. В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в 41 округе к аренде доступно около 26 тысяч электросамокатов. Для удобства пользователей оборудовано 13 тысяч виртуальных парковок в специальных зонах, например, возле станций метро, МЦД или ж/д станций, а также на территориях с повышенной транспортной и пешеходной доступностью. Среди округов электросамокаты популярны больше всего в Долгопрудном, Королеве, Красногорске, Любрецах, Мытищах, Одинцове, Пушкинском, Реутове и Химках.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), долгопрудный, королев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Долгопрудный, Королев
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Порядка 8 миллионов поездок совершили жители и гости Подмосковья на арендованных электросамокатах с начала сезона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Подмосковье сезон кикшеринга – сервиса по аренде электросамокатов - был открыт три месяца назад, в конце марта. За эти месяцы наиболее востребованным оказался май, в июне из-за большого количества осадков пользователи отдавали предпочтение другим видам транспорта.
Средняя продолжительность аренды составила 16 минут, самое минимальное расстояние, которое преодолели на самокате, – два километра, а максимальное – 68 километров.
В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в 41 округе к аренде доступно около 26 тысяч электросамокатов. Для удобства пользователей оборудовано 13 тысяч виртуальных парковок в специальных зонах, например, возле станций метро, МЦД или ж/д станций, а также на территориях с повышенной транспортной и пешеходной доступностью.
Среди округов электросамокаты популярны больше всего в Долгопрудном
, Королеве
, Красногорске
, Любрецах, Мытищах
, Одинцове, Пушкинском, Реутове
и Химках
.