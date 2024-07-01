https://ria.ru/20240701/podrostok-1956680504.html
Подростка, пострадавшего в ДТП в Благовещенске, перевели в детскую больницу
Подростка, пострадавшего в ДТП в Благовещенске, перевели в детскую больницу - РИА Новости, 01.07.2024
Подростка, пострадавшего в ДТП в Благовещенске, перевели в детскую больницу
Подростка 14-ти лет, тяжело пострадавшего в ДТП на пешеходном тротуаре в Благовещенске, перевели в детскую областную больницу, его состояние не изменилось и... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:53
2024-07-01T16:53
2024-07-01T16:53
происшествия
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл - РИА Новости. Подростка 14-ти лет, тяжело пострадавшего в ДТП на пешеходном тротуаре в Благовещенске, перевели в детскую областную больницу, его состояние не изменилось и остаётся тяжёлым, сообщает минздрав региона. "Мальчика 14 лет, пострадавшего в ДТП на улице Василенко, перевели в Детскую областную больницу, его состояние остается тяжелым", - говорится в сообщении. Ранее подросток находился в Амурской областной клинической больнице. Пострадавшую девушку 19 лет готовят к выписке. После её планово прооперируют. Другая пострадавшая в ДТП женщина 32 лет идет на поправку. Она продолжает лечение в отделении травматологии. ДТП произошло 14 июня на улице Василенко. Пьяный водитель не справился с управлением автомобилем и наехал на пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли, еще четверо получили тяжёлые травмы.
https://ria.ru/20240701/avtobus-1956559749.html
https://ria.ru/20240627/dtp-1955775448.html
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происшествия, благовещенск
Происшествия, Благовещенск
Подростка, пострадавшего в ДТП в Благовещенске, перевели в детскую больницу
Тяжело пострадавшего в ДТП в Благовещенске подростка перевели в детскую больницу
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл - РИА Новости. Подростка 14-ти лет, тяжело пострадавшего в ДТП на пешеходном тротуаре в Благовещенске, перевели в детскую областную больницу, его состояние не изменилось и остаётся тяжёлым, сообщает минздрав региона.
«
"Мальчика 14 лет, пострадавшего в ДТП на улице Василенко, перевели в Детскую областную больницу, его состояние остается тяжелым", - говорится в сообщении.
Ранее подросток находился в Амурской областной клинической больнице.
Пострадавшую девушку 19 лет готовят к выписке. После её планово прооперируют. Другая пострадавшая в ДТП женщина 32 лет идет на поправку. Она продолжает лечение в отделении травматологии.
ДТП произошло 14 июня на улице Василенко. Пьяный водитель не справился с управлением автомобилем и наехал на пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли, еще четверо получили тяжёлые травмы.