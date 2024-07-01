https://ria.ru/20240701/podmoskove-1956635596.html

Более двух миллионов человек побывало в парках Подмосковья за неделю

Более двух миллионов человек побывало в парках Подмосковья за неделю - РИА Новости, 01.07.2024

Более двух миллионов человек побывало в парках Подмосковья за неделю

Более двух миллионов человек посетило парки Подмосковья с 24 по 30 июня, это на 8 тысяч больше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T14:32

2024-07-01T14:32

2024-07-01T14:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

балашиха

химки

михаил хайкин

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более двух миллионов человек посетило парки Подмосковья с 24 по 30 июня, это на 8 тысяч больше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. "На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области",- отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Самая большая посещаемость была зафиксирована 29 июня. В этот день в парках побывало более 384 тысяч человек. Более 701 тысячи человек составила посещаемость за все выходные дни. Наиболее посещаемыми оказались: Парк культуры и отдыха "Пехорка" в Балашихе, Парк культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого в Химках, Сестрорецкий парк в Клину, Парк Мира в Мытищах, а также Центральный парк культуры и отдыха в Пушкине.

https://ria.ru/20240701/blagoustroystvo-1956634516.html

московская область (подмосковье)

балашиха

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), балашиха, химки, михаил хайкин