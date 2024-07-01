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Более двух миллионов человек побывало в парках Подмосковья за неделю - РИА Новости, 01.07.2024
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Новости Подмосковья
 
14:32 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/podmoskove-1956635596.html
Более двух миллионов человек побывало в парках Подмосковья за неделю
Более двух миллионов человек побывало в парках Подмосковья за неделю - РИА Новости, 01.07.2024
Более двух миллионов человек побывало в парках Подмосковья за неделю
Более двух миллионов человек посетило парки Подмосковья с 24 по 30 июня, это на 8 тысяч больше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T14:32
2024-07-01T14:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
балашиха
химки
михаил хайкин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более двух миллионов человек посетило парки Подмосковья с 24 по 30 июня, это на 8 тысяч больше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. "На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области",- отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Самая большая посещаемость была зафиксирована 29 июня. В этот день в парках побывало более 384 тысяч человек. Более 701 тысячи человек составила посещаемость за все выходные дни. Наиболее посещаемыми оказались: Парк культуры и отдыха "Пехорка" в Балашихе, Парк культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого в Химках, Сестрорецкий парк в Клину, Парк Мира в Мытищах, а также Центральный парк культуры и отдыха в Пушкине.
https://ria.ru/20240701/blagoustroystvo-1956634516.html
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московская область (подмосковье), балашиха, химки, михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Химки, Михаил Хайкин

Более двух миллионов человек побывало в парках Подмосковья за неделю

© Фото : Министерство благоустройства Московской областиБолее двух миллионов человек побывало в парках Подмосковья за неделю
Более двух миллионов человек побывало в парках Подмосковья за неделю - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : Министерство благоустройства Московской области
Более двух миллионов человек побывало в парках Подмосковья за неделю
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более двух миллионов человек посетило парки Подмосковья с 24 по 30 июня, это на 8 тысяч больше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
"На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области",- отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба.
Лесной бульвар открыли после благоустройства в подмосковном Протвине - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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Вчера, 14:28
Самая большая посещаемость была зафиксирована 29 июня. В этот день в парках побывало более 384 тысяч человек. Более 701 тысячи человек составила посещаемость за все выходные дни.
Наиболее посещаемыми оказались: Парк культуры и отдыха "Пехорка" в Балашихе, Парк культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого в Химках, Сестрорецкий парк в Клину, Парк Мира в Мытищах, а также Центральный парк культуры и отдыха в Пушкине.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БалашихаХимкиМихаил Хайкин
 
 
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