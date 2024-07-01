https://ria.ru/20240701/podmoskove-1956590469.html

Вторая волна записи в первый класс стартует в Подмосковье 6 июля

Вторая волна записи в первый класс стартует в Подмосковье 6 июля - РИА Новости, 01.07.2024

Вторая волна записи в первый класс стартует в Подмосковье 6 июля

Прием заявок на вторую волну записи ребенка в первый класс в Подмосковье стартует 6 июля и завершится 5 сентября, сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:29

2024-07-01T12:29

2024-07-01T12:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

госуслуги

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Прием заявок на вторую волну записи ребенка в первый класс в Подмосковье стартует 6 июля и завершится 5 сентября, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области. "С 6 июля в Подмосковье начнется прием заявлений в 1 класс не по месту регистрации. Записать ребенка в желаемую школу во вторую волну возможно при наличии там свободных мест", - отметили в пресс-службе. По данным ведомства, прием заявок открыт до 5 сентября. В случае отсутствия мест в желаемой школе ребенок может быть зачислен в ближайшую к месту жительства школу, где есть свободные места. Записать ребенка в 1 класс можно через портал госуслуг Московской области. Ответ по заявлению поступит не позднее пяти рабочих дней после подачи. Для удобства родителей оригиналы документов в школу приносить не нужно, все данные будут проверяться удаленно.

https://ria.ru/20240628/rentgen-apparaty-1956104265.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), госуслуги