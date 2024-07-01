https://ria.ru/20240701/podmoskove-1956590469.html
Вторая волна записи в первый класс стартует в Подмосковье 6 июля
Вторая волна записи в первый класс стартует в Подмосковье 6 июля - РИА Новости, 01.07.2024
Вторая волна записи в первый класс стартует в Подмосковье 6 июля
Прием заявок на вторую волну записи ребенка в первый класс в Подмосковье стартует 6 июля и завершится 5 сентября, сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:29
2024-07-01T12:29
2024-07-01T12:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
госуслуги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956595153_0:328:3053:2045_1920x0_80_0_0_647990ae3c1cce9fef923b3548596736.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Прием заявок на вторую волну записи ребенка в первый класс в Подмосковье стартует 6 июля и завершится 5 сентября, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области. "С 6 июля в Подмосковье начнется прием заявлений в 1 класс не по месту регистрации. Записать ребенка в желаемую школу во вторую волну возможно при наличии там свободных мест", - отметили в пресс-службе. По данным ведомства, прием заявок открыт до 5 сентября. В случае отсутствия мест в желаемой школе ребенок может быть зачислен в ближайшую к месту жительства школу, где есть свободные места. Записать ребенка в 1 класс можно через портал госуслуг Московской области. Ответ по заявлению поступит не позднее пяти рабочих дней после подачи. Для удобства родителей оригиналы документов в школу приносить не нужно, все данные будут проверяться удаленно.
https://ria.ru/20240628/rentgen-apparaty-1956104265.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956595153_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ceba169e231c4e250988c12328c7725f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), госуслуги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Госуслуги
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Прием заявок на вторую волну записи ребенка в первый класс в Подмосковье стартует 6 июля и завершится 5 сентября, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
"С 6 июля в Подмосковье начнется прием заявлений в 1 класс не по месту регистрации. Записать ребенка в желаемую школу во вторую волну возможно при наличии там свободных мест", - отметили в пресс-службе.
По данным ведомства, прием заявок открыт до 5 сентября. В случае отсутствия мест в желаемой школе ребенок может быть зачислен в ближайшую к месту жительства школу, где есть свободные места.
Записать ребенка в 1 класс можно через портал госуслуг
Московской области. Ответ по заявлению поступит не позднее пяти рабочих дней после подачи. Для удобства родителей оригиналы документов в школу приносить не нужно, все данные будут проверяться удаленно.