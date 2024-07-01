https://ria.ru/20240701/platezhi-1956532354.html

Названы платежи в пользу государства, которые резко вырастут с 2025 года

Названы платежи в пользу государства, которые резко вырастут с 2025 года - РИА Новости, 01.07.2024

Названы платежи в пользу государства, которые резко вырастут с 2025 года

Минфин предложил значительное увеличение пошлин как для физических, так и для юридических лиц. Кого это коснется, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T02:17

2024-07-01T02:17

2024-07-01T02:17

экономика

россия

людмила иванова-швец

министерство финансов рф (минфин россии)

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минфин предложил значительное увеличение пошлин как для физических, так и для юридических лиц. Кого это коснется, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Для граждан сильнее всего вырастет пошлина на развод: в министерстве предлагают увеличить ее в восемь раз с 650 до 5000 рублей. Пошлина на смену имени должна вырасти в три раза с 1600 до 5000 рублей, а на внесение исправлений в акты гражданского состояния - на 50 рублей до 700 рублей.Бизнесу платить придется больше: по задумке Минфина, пошлины в рамках антимонопольного законодательства для компаний при проведении крупных сделок вырастут с 35 тысяч до 400 тысяч рублей. Новации включены в проект поправок к налоговому законодательству, предусматривающему расширение прогрессивной шкалы НДФЛ, напомнила Иванова-Швец.

https://ria.ru/20240616/kommunalka-1953183483.html

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экономика, россия, людмила иванова-швец, министерство финансов рф (минфин россии), рэу имени г. в. плеханова