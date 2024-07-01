Рейтинг@Mail.ru
Названы платежи в пользу государства, которые резко вырастут с 2025 года - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/platezhi-1956532354.html
Названы платежи в пользу государства, которые резко вырастут с 2025 года
Названы платежи в пользу государства, которые резко вырастут с 2025 года - РИА Новости, 01.07.2024
Названы платежи в пользу государства, которые резко вырастут с 2025 года
Минфин предложил значительное увеличение пошлин как для физических, так и для юридических лиц. Кого это коснется, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T02:17
2024-07-01T02:17
экономика
россия
людмила иванова-швец
министерство финансов рф (минфин россии)
рэу имени г. в. плеханова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598413251_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_f89d061aad669ee34ebc664be5f72176.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минфин предложил значительное увеличение пошлин как для физических, так и для юридических лиц. Кого это коснется, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Для граждан сильнее всего вырастет пошлина на развод: в министерстве предлагают увеличить ее в восемь раз с 650 до 5000 рублей. Пошлина на смену имени должна вырасти в три раза с 1600 до 5000 рублей, а на внесение исправлений в акты гражданского состояния - на 50 рублей до 700 рублей.Бизнесу платить придется больше: по задумке Минфина, пошлины в рамках антимонопольного законодательства для компаний при проведении крупных сделок вырастут с 35 тысяч до 400 тысяч рублей. Новации включены в проект поправок к налоговому законодательству, предусматривающему расширение прогрессивной шкалы НДФЛ, напомнила Иванова-Швец.
https://ria.ru/20240616/kommunalka-1953183483.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598413251_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_18a0ec6fca48a953e8413a2feabe4809.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, людмила иванова-швец, министерство финансов рф (минфин россии), рэу имени г. в. плеханова
Экономика, Россия, Людмила Иванова-Швец, Министерство финансов РФ (Минфин России), РЭУ имени Г. В. Плеханова
Названы платежи в пользу государства, которые резко вырастут с 2025 года

Доцент Иванова-Швец: с 2025 года планируется резко повысить пошлину на развод

© Depositphotos.com / olly18Подписание документов при разводе
Подписание документов при разводе - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Depositphotos.com / olly18
Подписание документов при разводе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минфин предложил значительное увеличение пошлин как для физических, так и для юридических лиц. Кого это коснется, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Для граждан сильнее всего вырастет пошлина на развод: в министерстве предлагают увеличить ее в восемь раз с 650 до 5000 рублей. Пошлина на смену имени должна вырасти в три раза с 1600 до 5000 рублей, а на внесение исправлений в акты гражданского состояния - на 50 рублей до 700 рублей.
Бизнесу платить придется больше: по задумке Минфина, пошлины в рамках антимонопольного законодательства для компаний при проведении крупных сделок вырастут с 35 тысяч до 400 тысяч рублей. Новации включены в проект поправок к налоговому законодательству, предусматривающему расширение прогрессивной шкалы НДФЛ, напомнила Иванова-Швец.
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Юрист рассказал, кто с июля будет меньше платить за “коммуналку”
16 июня, 02:17
 
ЭкономикаРоссияЛюдмила Иванова-ШвецМинистерство финансов РФ (Минфин России)РЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала