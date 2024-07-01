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В "Аэрофлоте" рассказали о женщинах-пилотах в компании - РИА Новости, 01.07.2024
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21:46 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/piloty-1956750533.html
В "Аэрофлоте" рассказали о женщинах-пилотах в компании
В "Аэрофлоте" рассказали о женщинах-пилотах в компании - РИА Новости, 01.07.2024
В "Аэрофлоте" рассказали о женщинах-пилотах в компании
Пилотов-женщин в группе "Аэрофлот" по итогам 2023 года было уже 100 человек, сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T21:46
2024-07-01T21:46
аэрофлот
общество
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пилотов-женщин в группе "Аэрофлот" по итогам 2023 года было уже 100 человек, сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика. "Женщины на высоте. В группе "Аэрофлот" работает 100 женщин пилотов… В авиационной отрасли сложились исторические традиции относительно гендерного состава в различных профессиях. Так, среди бортпроводников обычно больше женщин, а среди пилотов - мужчин. Несмотря на это по данным за 2023 год в группе "Аэрофлот" работает 100 женщин пилотов, что составляет 2,6% от общего числа пилотов", - говорится в сообщении. На конец 2023 года численность сотрудников группы "Аэрофлот" составила 31,5 тысячи человек. Авиационный персонал составляет 45,3% работников. Бортпроводники – 33% от общей численности сотрудников, летный состав – 12,3%.
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аэрофлот, общество, россия
Аэрофлот, Общество, Россия
В "Аэрофлоте" рассказали о женщинах-пилотах в компании

В "Аэрофлоте" рассказали, что в компании работает сто женщин пилотов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пилотов-женщин в группе "Аэрофлот" по итогам 2023 года было уже 100 человек, сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика.
«
"Женщины на высоте. В группе "Аэрофлот" работает 100 женщин пилотов… В авиационной отрасли сложились исторические традиции относительно гендерного состава в различных профессиях. Так, среди бортпроводников обычно больше женщин, а среди пилотов - мужчин. Несмотря на это по данным за 2023 год в группе "Аэрофлот" работает 100 женщин пилотов, что составляет 2,6% от общего числа пилотов", - говорится в сообщении.
На конец 2023 года численность сотрудников группы "Аэрофлот" составила 31,5 тысячи человек. Авиационный персонал составляет 45,3% работников. Бортпроводники – 33% от общей численности сотрудников, летный состав – 12,3%.
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