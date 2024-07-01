https://ria.ru/20240701/piloty-1956750533.html

В "Аэрофлоте" рассказали о женщинах-пилотах в компании

В "Аэрофлоте" рассказали о женщинах-пилотах в компании - РИА Новости, 01.07.2024

В "Аэрофлоте" рассказали о женщинах-пилотах в компании

Пилотов-женщин в группе "Аэрофлот" по итогам 2023 года было уже 100 человек, сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T21:46

2024-07-01T21:46

2024-07-01T21:46

аэрофлот

общество

россия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пилотов-женщин в группе "Аэрофлот" по итогам 2023 года было уже 100 человек, сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика. "Женщины на высоте. В группе "Аэрофлот" работает 100 женщин пилотов… В авиационной отрасли сложились исторические традиции относительно гендерного состава в различных профессиях. Так, среди бортпроводников обычно больше женщин, а среди пилотов - мужчин. Несмотря на это по данным за 2023 год в группе "Аэрофлот" работает 100 женщин пилотов, что составляет 2,6% от общего числа пилотов", - говорится в сообщении. На конец 2023 года численность сотрудников группы "Аэрофлот" составила 31,5 тысячи человек. Авиационный персонал составляет 45,3% работников. Бортпроводники – 33% от общей численности сотрудников, летный состав – 12,3%.

https://ria.ru/20240307/zhenschiny-1931697655.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

аэрофлот, общество, россия