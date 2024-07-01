https://ria.ru/20240701/petrozavodsk-1956609195.html
СК проверяет сообщение о нападении мигрантов на двух жителей Петрозаводска
СК проверяет сообщение о нападении мигрантов на двух жителей Петрозаводска - РИА Новости, 01.07.2024
СК проверяет сообщение о нападении мигрантов на двух жителей Петрозаводска
СК начал доследственную проверку после нападения мигрантов на двоих жителей Петрозаводска, которые заступились за девушек в кафе, сообщает пресс-центр СК РФ. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:09
2024-07-01T13:09
2024-07-01T13:14
происшествия
россия
петрозаводск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. СК начал доследственную проверку после нападения мигрантов на двоих жителей Петрозаводска, которые заступились за девушек в кафе, сообщает пресс-центр СК РФ. "В сети интернет опубликовано сообщение о том, что в одном из кафе города Петрозаводска мигранты избили двоих местных жителей, заступившихся за девушек, к которым приезжие проявляли навязчивое внимание. Следственными органами СК России по республике Карелия по данному факту организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщает пресс-центр. Как добавили в пресс-центре СК РФ, главой ведомства Александром Бастрыкиным поручено главе СУСК по Карелии возбудить уголовное дело по этому факту и доложить об установленных обстоятельствах.
https://ria.ru/20240619/svechi-1954072914.html
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происшествия, россия, петрозаводск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Петрозаводск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверяет сообщение о нападении мигрантов на двух жителей Петрозаводска
СК начал проверку после сообщения о нападении мигрантов на жителей Петрозаводска