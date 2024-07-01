Рейтинг@Mail.ru
СК проверяет сообщение о нападении мигрантов на двух жителей Петрозаводска - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 01.07.2024 (обновлено: 13:14 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/petrozavodsk-1956609195.html
СК проверяет сообщение о нападении мигрантов на двух жителей Петрозаводска
СК проверяет сообщение о нападении мигрантов на двух жителей Петрозаводска - РИА Новости, 01.07.2024
СК проверяет сообщение о нападении мигрантов на двух жителей Петрозаводска
СК начал доследственную проверку после нападения мигрантов на двоих жителей Петрозаводска, которые заступились за девушек в кафе, сообщает пресс-центр СК РФ. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:09
2024-07-01T13:14
происшествия
россия
петрозаводск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. СК начал доследственную проверку после нападения мигрантов на двоих жителей Петрозаводска, которые заступились за девушек в кафе, сообщает пресс-центр СК РФ. "В сети интернет опубликовано сообщение о том, что в одном из кафе города Петрозаводска мигранты избили двоих местных жителей, заступившихся за девушек, к которым приезжие проявляли навязчивое внимание. Следственными органами СК России по республике Карелия по данному факту организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщает пресс-центр. Как добавили в пресс-центре СК РФ, главой ведомства Александром Бастрыкиным поручено главе СУСК по Карелии возбудить уголовное дело по этому факту и доложить об установленных обстоятельствах.
https://ria.ru/20240619/svechi-1954072914.html
россия
петрозаводск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, петрозаводск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Петрозаводск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверяет сообщение о нападении мигрантов на двух жителей Петрозаводска

СК начал проверку после сообщения о нападении мигрантов на жителей Петрозаводска

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. СК начал доследственную проверку после нападения мигрантов на двоих жителей Петрозаводска, которые заступились за девушек в кафе, сообщает пресс-центр СК РФ.
"В сети интернет опубликовано сообщение о том, что в одном из кафе города Петрозаводска мигранты избили двоих местных жителей, заступившихся за девушек, к которым приезжие проявляли навязчивое внимание. Следственными органами СК России по республике Карелия по данному факту организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщает пресс-центр.
Как добавили в пресс-центре СК РФ, главой ведомства Александром Бастрыкиным поручено главе СУСК по Карелии возбудить уголовное дело по этому факту и доложить об установленных обстоятельствах.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
В Москве арестовали мигранта, потушившего свечи в церкви
19 июня, 18:32
 
ПроисшествияРоссияПетрозаводскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала