https://ria.ru/20240701/petrozavodsk-1956609195.html

СК проверяет сообщение о нападении мигрантов на двух жителей Петрозаводска

СК проверяет сообщение о нападении мигрантов на двух жителей Петрозаводска - РИА Новости, 01.07.2024

СК проверяет сообщение о нападении мигрантов на двух жителей Петрозаводска

СК начал доследственную проверку после нападения мигрантов на двоих жителей Петрозаводска, которые заступились за девушек в кафе, сообщает пресс-центр СК РФ. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T13:09

2024-07-01T13:09

2024-07-01T13:14

происшествия

россия

петрозаводск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. СК начал доследственную проверку после нападения мигрантов на двоих жителей Петрозаводска, которые заступились за девушек в кафе, сообщает пресс-центр СК РФ. "В сети интернет опубликовано сообщение о том, что в одном из кафе города Петрозаводска мигранты избили двоих местных жителей, заступившихся за девушек, к которым приезжие проявляли навязчивое внимание. Следственными органами СК России по республике Карелия по данному факту организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщает пресс-центр. Как добавили в пресс-центре СК РФ, главой ведомства Александром Бастрыкиным поручено главе СУСК по Карелии возбудить уголовное дело по этому факту и доложить об установленных обстоятельствах.

https://ria.ru/20240619/svechi-1954072914.html

россия

петрозаводск

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происшествия, россия, петрозаводск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)