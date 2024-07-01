Рейтинг@Mail.ru
Путин готовится к предстоящему саммиту ШОС в Астане, заявил Песков - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/peskov-1956591934.html
Путин готовится к предстоящему саммиту ШОС в Астане, заявил Песков
Путин готовится к предстоящему саммиту ШОС в Астане, заявил Песков - РИА Новости, 01.07.2024
Путин готовится к предстоящему саммиту ШОС в Астане, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин готовится к предстоящему на этой неделе саммиту ШОС, который пройдет в Астане, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:22
2024-07-01T12:22
политика
россия
астана
дмитрий песков
владимир путин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954462875_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_470cb3f36bacd337d7c2046c65e826fa.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин готовится к предстоящему на этой неделе саммиту ШОС, который пройдет в Астане, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Разумеется, идет подготовка к саммиту ШОС, который состоится на этой неделе в Астане", - сказал Песков журналистам. Кроме того, пресс-секретарь президента назвал ШОС международным объединением, которое находится в числе приоритетов России.
https://ria.ru/20240617/shos-1953473833.html
россия
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954462875_197:0:2824:1970_1920x0_80_0_0_fa3ba70fd2d90c3ba6fd542abbbde918.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, астана, дмитрий песков, владимир путин, шос
Политика, Россия, Астана, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ШОС
Путин готовится к предстоящему саммиту ШОС в Астане, заявил Песков

Песков: Путин готовится к предстоящему на этой неделе саммиту ШОС в Астане

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин готовится к предстоящему на этой неделе саммиту ШОС, который пройдет в Астане, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Разумеется, идет подготовка к саммиту ШОС, который состоится на этой неделе в Астане", - сказал Песков журналистам.
Кроме того, пресс-секретарь президента назвал ШОС международным объединением, которое находится в числе приоритетов России.
Расширенный состав Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Ушаков рассказал о планах Путина на полях саммита ШОС
17 июня, 17:08
 
ПолитикаРоссияАстанаДмитрий ПесковВладимир ПутинШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала