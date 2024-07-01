https://ria.ru/20240701/peskov-1956591934.html
Путин готовится к предстоящему саммиту ШОС в Астане, заявил Песков
Путин готовится к предстоящему саммиту ШОС в Астане, заявил Песков - РИА Новости, 01.07.2024
Путин готовится к предстоящему саммиту ШОС в Астане, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин готовится к предстоящему на этой неделе саммиту ШОС, который пройдет в Астане, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:22
2024-07-01T12:22
2024-07-01T12:22
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин готовится к предстоящему на этой неделе саммиту ШОС, который пройдет в Астане, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Разумеется, идет подготовка к саммиту ШОС, который состоится на этой неделе в Астане", - сказал Песков журналистам. Кроме того, пресс-секретарь президента назвал ШОС международным объединением, которое находится в числе приоритетов России.
https://ria.ru/20240617/shos-1953473833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, астана, дмитрий песков, владимир путин, шос
Политика, Россия, Астана, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ШОС
Путин готовится к предстоящему саммиту ШОС в Астане, заявил Песков
Песков: Путин готовится к предстоящему на этой неделе саммиту ШОС в Астане