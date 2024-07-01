https://ria.ru/20240701/pensiya-1956576138.html

В Госдуму внесли проект о сохранении порядка индексации пенсий

В Госдуму внесли проект о сохранении порядка индексации пенсий - РИА Новости, 01.07.2024

В Госдуму внесли проект о сохранении порядка индексации пенсий

Группа депутатов ГД и сенаторов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается не менять механизм индексации страховых пенсий, законопроект... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T11:32

2024-07-01T11:32

2024-07-01T11:32

общество

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Группа депутатов ГД и сенаторов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается не менять механизм индексации страховых пенсий, законопроект доступен в думской базе данных. "Настоящим проектом федерального закона предлагается осуществлять индексацию страховых пенсий и фиксированных выплат к страховой пенсии на индекс роста потребительских цен за прошедший год не с 1 февраля, а с 1 января каждого года, что, полагаем, будет являться оправданным и справедливым", - написано в пояснительной записке к законопроекту. Один из авторов законопроекта, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) пояснил журналистам, что в 2018 году в пенсионное законодательство были приняты поправки, согласно которым ввели специальный законодательный режим, таким образом индексация страховых пенсий проходит 1 раз в год, 1 января. "С 2025 года переходный период завершается, и плановая индексация будет осуществляться с 1 февраля на коэффициент инфляции и с 1 апреля - в зависимости от возможностей бюджета Фонда. Однако граждане уже привыкли к индексации с 1 января, и будет справедливо индексировать пенсии с начала года. Поэтому законопроектом предлагается вернуться в 2025 году к действующей схеме и проводить повышение размера пенсий с 1 января", - сказал Нилов.

https://ria.ru/20240701/pensii-1956531768.html

https://ria.ru/20240527/pensii-1948522300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр