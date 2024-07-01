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В Госдуму внесли проект о сохранении порядка индексации пенсий - РИА Новости, 01.07.2024
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11:32 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/pensiya-1956576138.html
В Госдуму внесли проект о сохранении порядка индексации пенсий
В Госдуму внесли проект о сохранении порядка индексации пенсий - РИА Новости, 01.07.2024
В Госдуму внесли проект о сохранении порядка индексации пенсий
Группа депутатов ГД и сенаторов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается не менять механизм индексации страховых пенсий, законопроект... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:32
2024-07-01T11:32
общество
ярослав нилов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Группа депутатов ГД и сенаторов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается не менять механизм индексации страховых пенсий, законопроект доступен в думской базе данных. "Настоящим проектом федерального закона предлагается осуществлять индексацию страховых пенсий и фиксированных выплат к страховой пенсии на индекс роста потребительских цен за прошедший год не с 1 февраля, а с 1 января каждого года, что, полагаем, будет являться оправданным и справедливым", - написано в пояснительной записке к законопроекту. Один из авторов законопроекта, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) пояснил журналистам, что в 2018 году в пенсионное законодательство были приняты поправки, согласно которым ввели специальный законодательный режим, таким образом индексация страховых пенсий проходит 1 раз в год, 1 января. "С 2025 года переходный период завершается, и плановая индексация будет осуществляться с 1 февраля на коэффициент инфляции и с 1 апреля - в зависимости от возможностей бюджета Фонда. Однако граждане уже привыкли к индексации с 1 января, и будет справедливо индексировать пенсии с начала года. Поэтому законопроектом предлагается вернуться в 2025 году к действующей схеме и проводить повышение размера пенсий с 1 января", - сказал Нилов.
https://ria.ru/20240701/pensii-1956531768.html
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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуму внесли проект о сохранении порядка индексации пенсий

В Госдуму внесли проект о сохранении порядка индексации пенсий с 1 января

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Группа депутатов ГД и сенаторов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается не менять механизм индексации страховых пенсий, законопроект доступен в думской базе данных.
"Настоящим проектом федерального закона предлагается осуществлять индексацию страховых пенсий и фиксированных выплат к страховой пенсии на индекс роста потребительских цен за прошедший год не с 1 февраля, а с 1 января каждого года, что, полагаем, будет являться оправданным и справедливым", - написано в пояснительной записке к законопроекту.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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Один из авторов законопроекта, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) пояснил журналистам, что в 2018 году в пенсионное законодательство были приняты поправки, согласно которым ввели специальный законодательный режим, таким образом индексация страховых пенсий проходит 1 раз в год, 1 января.
"С 2025 года переходный период завершается, и плановая индексация будет осуществляться с 1 февраля на коэффициент инфляции и с 1 апреля - в зависимости от возможностей бюджета Фонда. Однако граждане уже привыкли к индексации с 1 января, и будет справедливо индексировать пенсии с начала года. Поэтому законопроектом предлагается вернуться в 2025 году к действующей схеме и проводить повышение размера пенсий с 1 января", - сказал Нилов.
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