https://ria.ru/20240701/parkovka-1956526818.html
В Москве меняется стоимость парковки на ряде улиц
В Москве меняется стоимость парковки на ряде улиц - РИА Новости, 01.07.2024
В Москве меняется стоимость парковки на ряде улиц
Стоимость городской парковки изменится на нескольких улицах Москвы с понедельника, цены скорректировали в зависимости от загруженности парковок. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T00:16
2024-07-01T00:16
2024-07-01T00:16
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Стоимость городской парковки изменится на нескольких улицах Москвы с понедельника, цены скорректировали в зависимости от загруженности парковок. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта, с 1 июля на 12 улицах Москвы парковка станет дешевле. Загруженность машиномест на этих участках ниже 50%, поэтому тариф будет понижен, чтобы сбалансировать спрос. Кроме того, на 12% улиц с платной парковкой, где средняя занятость превышает 80%, тарифы будут изменены, что позволит эффективно разгрузить наиболее востребованные участки парковок, перераспределить трафик и сократить перепробеги автомобилей, которые водители совершают в поисках свободного места. Еще с понедельника на нескольких парковках со шлагбаумом в центре города, где даже текущие высокие тарифы не позволяют обеспечить наличие свободных мест для жителей возле дома, будет скорректирован предельный тариф. Это порядка 1% самых загруженных платных парковок города, находящихся в центре, например, улицы Ильинка, Петровка, Солянка, Неглинная. Стоимость парковки по новому тарифу составит 600 рублей в час в дневное время и 200 рублей в час ночью. Для местных жителей парковку по-прежнему оплачивать не нужно.
https://ria.ru/20240212/svo-1926928123.html
https://ria.ru/20231219/puteshestviya-1916522712.html
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общество, москва
В Москве меняется стоимость парковки на ряде улиц
На нескольких улицах Москвы с 1 июля изменится стоимость парковки
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Стоимость городской парковки изменится на нескольких улицах Москвы с понедельника, цены скорректировали в зависимости от загруженности парковок.
Как сообщали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта, с 1 июля на 12 улицах Москвы парковка станет дешевле. Загруженность машиномест на этих участках ниже 50%, поэтому тариф будет понижен, чтобы сбалансировать спрос.
Кроме того, на 12% улиц с платной парковкой, где средняя занятость превышает 80%, тарифы будут изменены, что позволит эффективно разгрузить наиболее востребованные участки парковок, перераспределить трафик и сократить перепробеги автомобилей, которые водители совершают в поисках свободного места.
Еще с понедельника на нескольких парковках со шлагбаумом в центре города, где даже текущие высокие тарифы не позволяют обеспечить наличие свободных мест для жителей возле дома, будет скорректирован предельный тариф. Это порядка 1% самых загруженных платных парковок города, находящихся в центре, например, улицы Ильинка, Петровка, Солянка, Неглинная.
Стоимость парковки по новому тарифу составит 600 рублей в час в дневное время и 200 рублей в час ночью. Для местных жителей парковку по-прежнему оплачивать не нужно.