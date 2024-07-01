Рейтинг@Mail.ru
В Москве меняется стоимость парковки на ряде улиц - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:16 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/parkovka-1956526818.html
В Москве меняется стоимость парковки на ряде улиц
В Москве меняется стоимость парковки на ряде улиц - РИА Новости, 01.07.2024
В Москве меняется стоимость парковки на ряде улиц
Стоимость городской парковки изменится на нескольких улицах Москвы с понедельника, цены скорректировали в зависимости от загруженности парковок. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T00:16
2024-07-01T00:16
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749947055_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8095f25b624407b4ef71e1016617586c.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Стоимость городской парковки изменится на нескольких улицах Москвы с понедельника, цены скорректировали в зависимости от загруженности парковок. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта, с 1 июля на 12 улицах Москвы парковка станет дешевле. Загруженность машиномест на этих участках ниже 50%, поэтому тариф будет понижен, чтобы сбалансировать спрос. Кроме того, на 12% улиц с платной парковкой, где средняя занятость превышает 80%, тарифы будут изменены, что позволит эффективно разгрузить наиболее востребованные участки парковок, перераспределить трафик и сократить перепробеги автомобилей, которые водители совершают в поисках свободного места. Еще с понедельника на нескольких парковках со шлагбаумом в центре города, где даже текущие высокие тарифы не позволяют обеспечить наличие свободных мест для жителей возле дома, будет скорректирован предельный тариф. Это порядка 1% самых загруженных платных парковок города, находящихся в центре, например, улицы Ильинка, Петровка, Солянка, Неглинная. Стоимость парковки по новому тарифу составит 600 рублей в час в дневное время и 200 рублей в час ночью. Для местных жителей парковку по-прежнему оплачивать не нужно.
https://ria.ru/20240212/svo-1926928123.html
https://ria.ru/20231219/puteshestviya-1916522712.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749947055_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d94e74d45d5d5758d81a48b222052a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Общество, Москва
В Москве меняется стоимость парковки на ряде улиц

На нескольких улицах Москвы с 1 июля изменится стоимость парковки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНадпись "Парковка"
Надпись Парковка - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Надпись "Парковка". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Стоимость городской парковки изменится на нескольких улицах Москвы с понедельника, цены скорректировали в зависимости от загруженности парковок.
Как сообщали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта, с 1 июля на 12 улицах Москвы парковка станет дешевле. Загруженность машиномест на этих участках ниже 50%, поэтому тариф будет понижен, чтобы сбалансировать спрос.
Дорожные знаки Парковка - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
В Госдуму внесли законопроект о праве ветеранов СВО на бесплатную парковку
12 февраля, 18:39
Кроме того, на 12% улиц с платной парковкой, где средняя занятость превышает 80%, тарифы будут изменены, что позволит эффективно разгрузить наиболее востребованные участки парковок, перераспределить трафик и сократить перепробеги автомобилей, которые водители совершают в поисках свободного места.
Еще с понедельника на нескольких парковках со шлагбаумом в центре города, где даже текущие высокие тарифы не позволяют обеспечить наличие свободных мест для жителей возле дома, будет скорректирован предельный тариф. Это порядка 1% самых загруженных платных парковок города, находящихся в центре, например, улицы Ильинка, Петровка, Солянка, Неглинная.
Стоимость парковки по новому тарифу составит 600 рублей в час в дневное время и 200 рублей в час ночью. Для местных жителей парковку по-прежнему оплачивать не нужно.
Зона парковки в терминале D аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Эксперты рассказали, как сэкономить на парковке в аэропортах
19 декабря 2023, 05:45
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала