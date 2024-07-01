https://ria.ru/20240701/otravlenie-1956743846.html

В Москве опечатали цех, где делали салат, вызвавший массовое отравление

В Москве опечатали цех, где делали салат, вызвавший массовое отравление - РИА Новости, 01.07.2024

В Москве опечатали цех, где делали салат, вызвавший массовое отравление

Судебные приставы приостановили работу цеха по производству салата "лобио", который стал причиной массового отравления в столице, сообщили в пресс-службе ГУФССП РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T20:58

2024-07-01T20:58

2024-07-01T21:00

происшествия

москва

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Судебные приставы приостановили работу цеха по производству салата "лобио", который стал причиной массового отравления в столице, сообщили в пресс-службе ГУФССП по Москве. "Судебные приставы ОСП по Юго-Восточному АО ГУФССП России по г. Москве приостановили деятельность организации, располагающейся по ул. Иловайская, из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, ставших причиной вспышки ботулизма в Москве", - сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что сотрудники Роспотребнадзора провели "эпидемиологическое расследование" на территории цеха, где готовили блюда, в том числе салат из фасоли "лобио". В результате было выявлено множество нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Суд приостановил деятельность цеха на 90 суток. "Судебные приставы выехали по адресу нахождения производственного цеха, где составили акт об административном приостановлении деятельности, опечатали здание и его помещения. Руководитель организации-должника уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ в случае неисполнения требований судебного акта", - заключили в ведомстве. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). Суд в Москве отправил СИЗО повара Карима Норматова, остальных фигурантов он заключил под домашний арест - гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина.

https://ria.ru/20240628/lokalkitchen-1956130386.html

https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953821911.html

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки