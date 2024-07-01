https://ria.ru/20240701/osvobozhdenie-1956645664.html

МВД показало видео освобождения итальянца, прикованного к кровати

МВД показало видео освобождения итальянца, прикованного к кровати - РИА Новости, 01.07.2024

МВД показало видео освобождения итальянца, прикованного к кровати

МВД показало видео освобождения в Брянске итальянского бизнесмена, прикованного наручниками к кровати, кадры задержания подозреваемых в похищении мужчины... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T15:17

2024-07-01T15:17

2024-07-01T15:18

происшествия

брянск

москва

италия

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956625419_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_30b2a2736899edc7b44409c2718ff37b.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. МВД показало видео освобождения в Брянске итальянского бизнесмена, прикованного наручниками к кровати, кадры задержания подозреваемых в похищении мужчины опубликовала в своем Telegram-канале представитель ведомства Ирина Волк. На кадрах видно, как правоохранители проникают в дом через окно первого этажа. В одной из комнат силовики обнаружили итальянского бизнесмена, прикованного наручниками к кровати. Один из допрошенных в доме рассказал полиции, что не понимает, по какому поводу его задержали. Также ведомство показало еще троих задержанных. На месте правоохранители также нашли пистолет, документы и банковские карты. Ранее в столичном главке СК сообщили, что правоохранители освободили итальянского бизнесмена, похищенного в Москве и увезенного в Брянск, задержаны четверо подозреваемых. Следствие установило, что 28 июня похитители, действуя в составе организованной группы, используя пистолет, напали на гражданина Италии, имеющего также российское гражданство. Они насильно затащили его в автомобиль, где надели наручники и мешок на голову. Затем обвиняемые направились в Брянск, где в заранее подготовленном помещении удерживали потерпевшего в течение суток. В столичном ведомстве также установили, что у похищенного мужчины незадолго до произошедшего возник конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности. Кроме того, по информации источника в правоохранительных органах, речь идет о генеральном директоре компании SAID Rus Стефанио Гуидотти.

https://ria.ru/20240320/invalid-1934558176.html

https://ria.ru/20230327/konfety-1860910902.html

брянск

москва

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Освобождение в Брянске итальянского бизнесмена. Видео МВД РФ МВД показало видео освобождения в Брянске итальянского бизнесмена, прикованного наручниками к кровати 2024-07-01T15:17 true PT0M53S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянск, москва, италия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)