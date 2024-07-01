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МВД показало видео освобождения итальянца, прикованного к кровати - РИА Новости, 01.07.2024
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15:17 01.07.2024 (обновлено: 15:18 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/osvobozhdenie-1956645664.html
МВД показало видео освобождения итальянца, прикованного к кровати
МВД показало видео освобождения итальянца, прикованного к кровати - РИА Новости, 01.07.2024
МВД показало видео освобождения итальянца, прикованного к кровати
МВД показало видео освобождения в Брянске итальянского бизнесмена, прикованного наручниками к кровати, кадры задержания подозреваемых в похищении мужчины... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:17
2024-07-01T15:18
происшествия
брянск
москва
италия
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. МВД показало видео освобождения в Брянске итальянского бизнесмена, прикованного наручниками к кровати, кадры задержания подозреваемых в похищении мужчины опубликовала в своем Telegram-канале представитель ведомства Ирина Волк. На кадрах видно, как правоохранители проникают в дом через окно первого этажа. В одной из комнат силовики обнаружили итальянского бизнесмена, прикованного наручниками к кровати. Один из допрошенных в доме рассказал полиции, что не понимает, по какому поводу его задержали. Также ведомство показало еще троих задержанных. На месте правоохранители также нашли пистолет, документы и банковские карты. Ранее в столичном главке СК сообщили, что правоохранители освободили итальянского бизнесмена, похищенного в Москве и увезенного в Брянск, задержаны четверо подозреваемых. Следствие установило, что 28 июня похитители, действуя в составе организованной группы, используя пистолет, напали на гражданина Италии, имеющего также российское гражданство. Они насильно затащили его в автомобиль, где надели наручники и мешок на голову. Затем обвиняемые направились в Брянск, где в заранее подготовленном помещении удерживали потерпевшего в течение суток. В столичном ведомстве также установили, что у похищенного мужчины незадолго до произошедшего возник конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности. Кроме того, по информации источника в правоохранительных органах, речь идет о генеральном директоре компании SAID Rus Стефанио Гуидотти.
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Освобождение в Брянске итальянского бизнесмена. Видео МВД РФ
МВД показало видео освобождения в Брянске итальянского бизнесмена, прикованного наручниками к кровати
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происшествия, брянск, москва, италия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянск, Москва, Италия, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
МВД показало видео освобождения итальянца, прикованного к кровати

МВД показало видео освобождения итальянца, прикованного наручниками к кровати

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. МВД показало видео освобождения в Брянске итальянского бизнесмена, прикованного наручниками к кровати, кадры задержания подозреваемых в похищении мужчины опубликовала в своем Telegram-канале представитель ведомства Ирина Волк.
На кадрах видно, как правоохранители проникают в дом через окно первого этажа. В одной из комнат силовики обнаружили итальянского бизнесмена, прикованного наручниками к кровати. Один из допрошенных в доме рассказал полиции, что не понимает, по какому поводу его задержали. Также ведомство показало еще троих задержанных. На месте правоохранители также нашли пистолет, документы и банковские карты.
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Ранее в столичном главке СК сообщили, что правоохранители освободили итальянского бизнесмена, похищенного в Москве и увезенного в Брянск, задержаны четверо подозреваемых.
Следствие установило, что 28 июня похитители, действуя в составе организованной группы, используя пистолет, напали на гражданина Италии, имеющего также российское гражданство. Они насильно затащили его в автомобиль, где надели наручники и мешок на голову. Затем обвиняемые направились в Брянск, где в заранее подготовленном помещении удерживали потерпевшего в течение суток.
В столичном ведомстве также установили, что у похищенного мужчины незадолго до произошедшего возник конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности. Кроме того, по информации источника в правоохранительных органах, речь идет о генеральном директоре компании SAID Rus Стефанио Гуидотти.
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ПроисшествияБрянскМоскваИталияИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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