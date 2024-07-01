https://ria.ru/20240701/orban-1956750884.html

Новая правая фракция в ЕП станет второй по величине, заявил Орбан

Новая правая фракция в ЕП станет второй по величине, заявил Орбан - РИА Новости, 01.07.2024

Новая правая фракция в ЕП станет второй по величине, заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что со многими партиями идут переговоры присоединении к новой парламентской группе "Патриоты за Европу", в... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T21:50

2024-07-01T21:50

2024-07-01T23:40

в мире

венгрия

виктор орбан

европарламент

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андрей бабиш

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БУДАПЕШТ, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что со многими партиями идут переговоры присоединении к новой парламентской группе "Патриоты за Европу", в ближайшее время о присоединении заявит одна из итальянских партий, а в перспективе фракция станет третьей, а потом второй по величине.В воскресенье глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию Фидес, и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. Орбан заявил, что в течение нескольких дней объединение сможет стать крупнейшей правой фракцией в Европарламенте."Мы запустили новую депутатскую группу, которая растет невероятными темпами, очень скоро мы станем третьей, а потом и второй группой в Брюсселе... Еще четыре-пять дней и многие удивятся. (Переговоры идут - ред.) со многими. Учредительное заседание фракции будет восьмого (июля - ред.)", - сказал Орбан в интервью телеканалу М1.По его словам, "скоро присоединится итальянская партия"."Мы патриоты, которые страстно любят свою страну и Европа для них важна. Мы хотим сильного европейского сотрудничества не против Европы, а на благо нашей собственной страны, мы не хотим европейской империи, мы не хотим Соединенных Штатов Европы, мы не хотим серой массы, управляемой из Брюсселя, мы не хотим системы командования и контроля, мы хотим национального суверенитета и независимости под нашими национальными флагами", - сказал Орбан.Ранее в понедельник о решении присоединиться к "Патриотам за Европу" объявила португальская партия Chega, создание нового правого альянса поддержал также лидер партии "Лига", вице-премьер Италии Маттео Сальвини, который заявил, что "большую группу европейских патриотов больше нельзя откладывать".

https://ria.ru/20240701/evropa-1956201705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, виктор орбан, европарламент, вена, брюссель, андрей бабиш, маттео сальвини